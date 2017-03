Những sai lầm dễ mắc khi ăn rau củ quả

Mấy năm trở lại đây, xu hướng ăn uống với khẩu phần rau củ quả là chủ yếu đang ngày càng được ưa chuộng. Nhưng bạn vẫn có thể mắc sai lầm khi ăn uống rau củ quả. Vì vậy, chị em hãyđọc kỹ những điều cần lưu ý khi ăn rau củ quả như sau đây nhé.



1. Ăn cà chua trước bữa ăn



Cà chua nên ăn sau bữa ăn. Như vậy mới có thể giảm đáng kể lượng axit trong dịch vị dạ dày. Nếu ăn cà chua trước bữa ăn sẽ làm tăng áp lực trong dạ dày, dẫn tới sự giãn nở dạ dày, gây ra các triệu chứng như đau bụng, dạ dày khó chịu…



2.Trộn lẫn củ cải với cà rốt

Đừng nên trộn lẫn cà rốt với củ cải. Bởi vì, trong cà rốt có chứa enzyme có thể phá hủy vitamin C. Do đó, lượng vitamin C trong củ cải cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn khi ăn kèm với cà rốt.



3.Rửa hoặc ngâm nấm hương trong nước quá lâu



Trong nấm hương có loại chất chống ôxy hóa lysergic, sau khi hấp thụ ánh nắng mặt trời sẽ chuyển hóa thành vitamin D. Nếu bạn rửa quá nhiều lần hoặc ngâm nước quá lâu trước khi chế biến, nấm hương sẽ bị mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng. Khi nấu nấm hương không nên nấu bằng nồi sắt hay nồi đồng, để tránh mất dinh dưỡng.

4.Tiêu thụ quá nhiều carotene



Mặc dù carotene rất bổ dưỡng, nhưng phải ăn ở mức độ vừa phải.Bổ sungquá nhiều carotene (từ nước ép trái cây từ cà rốt hoặc cà chua) có thể làm tăng lipid máu, khiến da mặt và da tay có màu vàng, mất cảm giác ngon miệng, tinh thần bất ổn, bồn chồn, thậm chí ngủ không ngon giấc kèm theo sợ hãi, khóc, mơ màng vào ban đêm…



5.Ăn mướp đắng sống



Vị đắng trong mướp đắng có thể ngăn chặn sự hấp thụ canxi trong thực phẩm. Do đó, trước khi ăn nênđun mướp đắng trong nước sôi nóng, để loại bỏ axit oxalic - axit gây vị đắng, chát. Những người cần bổ sung một lượng lớn canxi không thể ăn quá nhiều mướp đắng.



6.Ăn quá nhiều rau bina



Rau bina chứa một lượng lớn axit oxalic, không nên ăn quá nhiều. Axit oxalic vào cơ thể sẽ kết hợp với canxi và kẽm tạo ra oxalat canxi và oxalate, chúng không dễ dàng hấp thụ và gặp khó khăn trong việc bài tiết ra ngoài. Nó cònảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi và kẽm trong ruột, gây ra sự thiếu hụt canxi, kẽm, khiến xương cốt, răng phát triển không tốt, ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ.



7.Tỏi tây để quá lâu sau khi đã nấu chín

Tỏi tây để qua đêm sẽ trở nên độc hại. Tốt nhất nên ăn tỏi tây ngay sau khi nấu xong, không nên để quá lâu. Nếu giữ quá lâu, một lượng lớn nitrate trong đó sẽ biến thành nitrite, gây ngộ độc. Những người tiêu hóa không tốt nên hạn chế ăn tỏi tây.



8.Nấu rau xanh quá lâu



Các loại rau xanh khi nấu thì không được nấu quá lâu. Nếu không, các nitrat trong rau xanh sẽ biến thành nitrite , bất lợi cho sức khỏe. Các loại rau đông lạnh cũng không được nấu quá lâu, nếu không rau sẽ bị nát mất rất nhiều dinh dưỡng.

Theo Tri thức trẻ