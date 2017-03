Những tai nạn hy hữu trong ngày tết

Đêm giao thừa, cả nhà suýt chết vì… than

3 giờ 30 ngày 3-2 (mùng một tết), một vụ ngạt thở do khói than xảy ra tại căn nhà trên đường Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10, TP.HCM) làm năm người suýt chết.

Vì mới sinh con nên bà T. đốt than củi để giữ ấm. Do gió lạnh lùa vào nên cha bà T. đóng chặt các cửa sổ. Khoảng 3 giờ sáng, bà T. ho sặc sụa, giật mình thức giấc và phát hiện căn phòng ngột ngạt, mịt mù khói than. Bà T. cố sức mở cửa, cầu cứu những người chung quanh.

Hàng xóm vào nhà đưa cả gia đình bà T. ra ngoài. Cháu bé sơ sinh quá nguy kịch, hàng xóm đón taxi đưa thẳng đến BV Nhi đồng 1. Sau đó, bà T. cùng cha mẹ và em trai được chở đến BV Cấp cứu Trưng Vương. Nhờ điều trị kịp thời, cả năm người được cứu sống.

Hóc xương heo, hóc… kim bấm

Ngày 6-2, bà NTH (45 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi cấp cứu vì đau họng, thở khò khè. Bác sĩ chẩn đoán bà H. bị hóc xương heo. Bà H. cho biết đã chặt nhỏ xương ống heo để nấu canh bí đỏ. Ỷ y không có xương vụn nên bà cầm chén canh húp và nuốt luôn mảnh xương nhỏ nên bị vướng lại ở cổ họng.

Trước đó, ngày 4-2, ông TVM (34 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cũng được cấp cứu vì bị hóc… kim bấm. Theo ông M., do đau bụng nên ra hiệu thuốc Tây mua thuốc. Về đến nhà, do quá đau bụng ông M. cuống cuồng gỡ kim bấm ở miệng bao nhựa đựng thuốc, lấy thuốc uống. Sau khi dốc cả bụm thuốc vào miệng và uống nước, ông M. cảm thấy vương vướng và đau nhói ở cổ họng. Cố gắng khạc ra, kể cả uống nhiều nước, ăn bánh trái để “vật thể lạ” trôi xuống bụng nhưng không thể.

Chấn thương đầu do xe chết máy

Sáng 7-2 (mùng năm tết), bệnh nhân HTX (50 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM) bị chấn thương ở đầu do va đập. Gia đình cho biết bà X. đi chúc tết họ hàng bằng xe máy. Do độ dốc dẫn vào nhà người quen khá cao nên bà X. tăng ga vọt nhanh. Đến giữa dốc, xe bất ngờ chết máy nên cả xe và người ngã nhào.

Sáng mùng một tết, bà TTC (67 tuổi, quận 11, TP.HCM) đứng trên ghế để sắp xếp lại bánh mứt cúng trên bàn thờ gia tiên. Bất ngờ trái quýt chưng trong mâm ngũ quả rớt xuống trúng tay khiến bà C. giật mình, té xuống đất, gãy xương đùi, gãy cổ tay nên phải bó bột.

TRẦN NGỌC