Những tai nạn mang “dấu ấn tết”

Theo thống kê của ba bệnh viện (BV) lớn ở TP.HCM là Chợ Rẫy, Nhân dân 115 và Chấn thương - Chỉnh hình, trong năm ngày tết (từ 22 đến 26-1, tức 29 đến mùng bốn tết), BV đã tiếp nhận và điều trị gần 330 tai nạn rủi ro. Trong đó không ít ca tai nạn khá hi hữu, ít nhiều mang “dấu ấn tết”.

Nhiều bệnh nhân bị tai nạn rủi ro đang được điều trị tại BV Nhân dân 115. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gãy tay vì… trái cam!

Sáng 29 tết, ông NVM (54 tuổi, ở Long An) lúi húi sắp mâm trái cây khá to để chuẩn bị mang chưng. Xong, ông khệ nệ bê mâm ngũ quả đến bàn thờ gia tiên. Do không nhìn thấy nên chân ông M. quẹt trúng bịch cam làm một trái lăn ra ngoài. Luýnh quýnh thế nào, chân ông lại đạp lên trái cam này khiến ông bị ngã ngửa, cánh tay phải bị gãy do chống dưới đất.

Cúng rước ông bà vào trưa 29 tết vừa xong, ông TMH (46 tuổi, ở TP.HCM) đến thăm bạn gần nhà. Người bạn nhờ ông phụ khiêng chậu mai từ sân thượng xuống phòng khách. Do cầu thang hẹp nên ông đi trước, bạn đi sau. Lui cui thế nào người bạn trượt chân, buông tay khiến chậu mai đổ dồn làm ông H. ngã xuống cầu thang, chấn thương đầu do va vào tường.

Gom góp được ít tiền, anh VHL (26 tuổi, ở Bình Dương) cùng nhóm bạn mua đầu lân, áo ông Địa múa giúp vui bà con láng giềng trong ba ngày xuân. Sáng mùng hai tết, anh L. được một gia đình khá giả mời đến múa lân lấy hên. Để lấy được tiền lì xì treo trên cây xoài, anh L. phải dùng ghế cao. Đang nhún nhảy trên mặt ghế, bất thình lình anh L. hụt chân té nhào. Kết quả: chân trái phải băng bột do bị gãy.

Mùng bốn tết, con cháu bà NTH (62 tuổi, ở Đồng Nai) tề tựu đông đủ. Người lớn dưới bếp chuẩn bị bữa cơm, còn bầy trẻ đùa giỡn rầm trời trong nhà ra tới ngoài sân. Khi bà H. bê hai đĩa thịt từ nhà dưới lên nhà trên cũng là lúc đứa cháu sáu tuổi chạy ù từ nhà trên xuống. Cú “đối đầu” cực mạnh khiến bà H. ngã vào tường, chấn thương vùng đầu.

Phỏng tay vì… trái banh

Sáng mùng hai tết, nhà có giỗ nên bà TTMT (46 tuổi, ở TP.HCM) tất bật lo cúng quảy. Vì nhà bếp chật nên bà mang bếp, chảo ra sân ngoài chiên chả giò. Cách đó không xa, bầy trẻ bốn, năm đứa chơi trò chuyền banh. Do có đứa chụp hụt nên trái banh bay vô chảo dầu sôi sùng sục làm dầu hắt lên khiến bà T. bị phỏng bàn tay phải.

Sau khi cúng gia tiên sáng mùng ba tết, bà MTB (52 tuổi, ở Long An) mang con gà luộc tréo cánh đi chặt để ăn. Do cán dao lỏng, bà B. lại chặt mạnh nên lưỡi dao bay cái vèo trúng ngay đầu đứa cháu ngoại tám tuổi ngồi gần đó. Cũng may đứa cháu chỉ bị rách da đầu, phải khâu 10 mũi.

Chiều mùng ba tết, ông VVK (42 tuổi, ở Đồng Nai) lúi húi chặt đầu heo trong nhà bếp. Thấy bạn đến chơi, ông đặt đầu heo và con dao sắc bén trên tấm thớt rồi bê ra ngoài để… vừa chặt thịt vừa trò chuyện cho tiện. Đi được vài bước, bất ngờ con dao rớt xuống cắt bàn chân phải ông K. một đoạn khá sâu.

Chiều mùng bốn tết, sau khi nhậu quắc cần câu ở nhà người quen, ông TMQ (45 tuổi, ở TP.HCM) cầm chai rượu còn hơn phân nửa bảo vợ chở về nhà bằng xe máy. Do con hẻm nhỏ, tay lái vợ ông Q. lại yếu nên xe va vào tường, đổ ầm. Ông Q. ngã xuống đất, chai rượu bể đâm sâu vô đùi trái, máu me chảy ròng ròng.

Sáng mùng ba tết, do không biết nhà người quen mới nuôi con chó khá dữ nên bà TTMH (38 tuổi, ở TP.HCM) tự mở cổng bước vào. Thay vì gặp chủ nhà ra đón bà, bà H. bị con chó trong nhà nhào ra sủa tợn làm bà quýnh quáng tháo lui. Thoát khỏi con chó, bà H. lại va ngay vào miếng sắt cánh cổng làm tay phải bà bị cắt một đoạn dài, khá sâu.

Lời qua tiếng lại, bị đâm dao vô mặt Trong năm ngày tết, hai BV Chợ Rẫy và Nhân dân 115 (TP.HCM) còn cấp cứu trên 110 trường hợp bạo lực, đâm chém. Chẳng hạn trưa 29 tết, ông TVH (46 tuổi, ở Long An) lai rai với vài người bạn lối xóm. Do cắn đắn nên ông H. bị người bạn cầm cái chén phang vào giữa trán gây chấn thương đầu. Tương tự, chiều mùng ba tết, sau khi chén tạc chén thù, anh ĐVQ (30 tuổi, ở Đồng Nai) và người bạn lớn tiếng cãi cọ. Tức mình, người bạn cầm khúc cây to đập lên đầu anh Q. gây chấn thương sọ não. Một vụ khác, anh NLĐ (25 tuổi, ở Bình Phước) đến nhà bạn chúc tết. “Quá trình chúc tết”, hai bên xảy ra cự cãi. Người bạn cầm con dao dài 10 cm, rộng 2 cm đâm lút cán vô hàm trái anh Đ.

TRẦN NGỌC