Những thời điểm dễ phát phì

1. Vừa mới kết hôn

Nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnhMỹ cho thấy, ngay sau khi kết hôn, thể trọng của nữ giới thường tăng khoảng 2,25kg, nam giới khoảng 1,8kg.

Cũng theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân chủ yếu là do thời điểm này cả hai đều ổn định về tâm lý và cườngđộ trong“chuyện ấy” tăng lên.

Cả hai cùng vận động, tập luyện là biện pháp hữu hiệu nhất để giữ cân ở mức hợp lý.

2. Sau khi giảm béo

Theo các chuyên gia tâm lý Mỹ, thời điểm sau khi giảm béo (dù thành công hay không thành công) đều có khả năng khiến cân nặng tăng lên vùn vụt.

Nguyên nhân là do sau khi thực hiện chế độ giảm béo nghiêm ngặt, tỷ lệ chuyển hoá các chất trong cơ thể sẽ giảm 10% do ảnh hưởng của quá trình ăn kiêng và luyện tập khiến cơ cấu cũng như chức năng của các cơ quan chuyển hoá chất trong cơ thể thay đổi. Do đó, cần ít nhất 1 năm mới có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu bỏ bê công tác chăm sóc sức khoẻ và giữ ổn định cân nặng trong thời gian này, cơ thể sẽ tăng cân nhanh chóng, thậm chí còntăng cângấp đôi so với lúc chưa giảm béo.

3. Áp lực công việc mới

Khi phải đối diện với công việc mới, những áp lực mới sẽ dễ dàng điều khiển thói quen ăn uống của bạn. Do đó, thể trọng tăng là điều khó tránh khỏi.

Để tránh bị tăng cân nhanh chóng và đột ngột, điều cần làm trước hết là cân bằng môi trường làm việc, luôn cố gắng sống trong không gian thoáng đãng và tránh những lo lắng vô ích.

Ngoài ra cần hết sức chú trọng bữa sáng. Nó sẽ là nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể làm việc hiệu quả. Hơn thế, nếu coi nhẹbữa sáng, bạn sẽ có́ xu hướng ăn nhiều vào bữa trưa, khiến cân nặng tăng nhanh.

4. Thời điểm sau khi sinh và cho con bú

Trong thời gian bầu bí, thai phụ có thể tăng từ 11,25-15,75kg, tuy nhiên, sau khi sinh, người mẹ có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng ban đầu nếu như có chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý. Nếu không,cân nặng càng tăng nhanh và nhiều hơn.

Nguyên nhân là do thời gian luyện tập và chăm chút cho bản thân của các bà mẹ bị cắt xén dần, thay vào đó là thời gian chăm sóc con. Thời gian này, các bà mẹ cần phải giữ cân nặng ổn định để cung cấp đủ lượng sữa cho con bú bằng cách giảm các thực phẩm béo ngậy, ăn nhiều rau củ quả.

5. Sau khi cai thuốc lá

Nghiên cứu cho thấy, sau khi cai thuốc lá, cân nặng sẽ tăng khoảng 3,6kg đối với nữ giới và 2,7kg với nam giới. Đây cũng là một trong những thời điểm dễ phát phì nhất.

Sau khi cai thuốc lá, tinh thần trở nên sảng khoái do đó kích thích ăn ngon miệng, tăng cân là điều dễ hiểu.

Muốn kiểm soát được cân nặng trong thời kỳ này cần hạn chế ăn vặt, chia nhỏ bữa ăn để khống chế cơn đói.

Theo Phạm Hằng ( Dân Trí)