Những thực phẩm tốt nhất cho sự phát triển của thai nhi

Các loại cây họ đậu





Theo Hoàng An (SGTT.VN)



Chúng không chỉ là "siêu" thực phẩm chứa cực kỳ nhiều folate, chất xơ và protein – những dưỡng chất quan trọng cho thai kỳ, các loại cây họ đậu còn là thực phẩm có hàm lượng chất béo cực ít.Tất cả các loại ngũ cốc như gạo, kê, ngô, lúa mì, đại mạch, yến mạch… đều "nổi tiếng" vì chứa nhiều dưỡng chất. Đầu tiên phải kể đến axít folic – một dưỡng chất mà hầu như các bà mẹ khi mang thai đều nghe nhắc đến, tiếp đó là sắt, kẽm, vitamin nhóm B và chất xơ. Vì thế, đừng lười ăn cơm khi đang mang bầu bạn nhé.Một loại thực phẩm hiếm hoi được đứng một mình mà không bị xếp vào một nhóm thực phẩm nào đó. Bông cải xanh tốt đến nỗi, các nhà khoa học khuyên rằng bạn có thể ăn nó bao nhiêu tuỳ thích, không giới hạn số lượng. Hầu hết những gì thai phụ cần đều có trong nó: folate, canxi, vitamin A, kali, các chất chống oxy hoá nhóm carotene, chất xơ…Trong tiếng Anh, đó là các loại trái cây được kết thúc với đuôi "-berry" như strawberry (trái dâu tây), raspberry (trái mâm xôi), blueberry (trái việt quất)… Chúng có chứa rất nhiều các chất chống oxy hoá, vitamin C, folate, chất xơ, kali… rất tốt cho hệ miễn dịch chống chọi lại các loại bệnh tật, đặc biệt trong thời kỳ thai nghén của phụ nữ.Có thể coi thịt bò là loại "siêu" thực phẩm chứa sắt ở thể tốt nhất. Sắt trong thịt bò được coi là sắt ở dạng sẵn sàng để cơ thể sử dụng, không mất công "chuyển hoá này nọ". Thịt bò cũng là loại thịt giàu protein, vitamin B6, vitamin B12, kẽm và choline.Ví dụ như rau chân vịt, là một "kho chứa" folate và một vài dạng của chất sắt. Sắt trong những loại rau này không dễ hấp thụ vào cơ thể như sắt trong thịt bò, nhưng bù lại, chúng làm phong phú thêm các nguồn chất sắt cho cơ thể. "Chìa khoá" để sắt được hấp thụ vào cơ thể là vitamin C, do đó, lưu ý bổ sung vitamin C cũng là cách để cơ thể có nguồn sắt đầy đủ.Một thông tin mà không phải ai cũng biết, đó là trái mơ khô có chứa nhiều sắt hơn trái mơ tươi. Ngoài ra, trái mơ khô cũng là nguồn cung cấp folate, canxi và magiê cho cơ thể, đồng thời cũng là một trong những loại trái cây khô có chứa nhiều chất xơ nhất. Tuy nhiên, vì là trái cây khô đã được qua xử lý bằng hoá chất nên cũng không nên ăn quá nhiều.Món ăn rẻ tiền và rất quen thuộc này có chứa một lượng vừa phải các khoáng chất, sắt, canxi, magiê và vitamin A. Ngoài ra, trong đậu hũ còn có vitamin K – vitamin vô cùng cần thiết cho quá trình đông máu, một yếu tố quan trọng khi sinh nở.Một trong những loại cá tốt nhất – rất giàu protein, vitamin nhóm B và chất béo omega-3. Chất béo này không chỉ tốt cho sự phát triển của não bé, mà còn là thành phần cực kỳ quan trọng trong việc phát triển võng mạc của mắt thai nhi. Những sự phát triển này bắt đầu "tăng tốc" vào khoảng tuần thứ 21 trong thai kỳ, và liên tục hoàn thiện cho đến khi em bé được sinh ra.Một loại cá mặc dù có chứa rất nhiều chất béo omega-3 nhưng lại không nên ăn nhiều do trong thịt cá có chứa thuỷ ngân. Ăn quá nhiều có thể gây nhiễm độc thuỷ ngân cho thai nhi, vì thế chỉ nên hạn chế hai bữa một tuần. Cá ngừ cũng là một loại thực phẩm giúp làm giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh khá tốt.Trứng có chứa rất nhiều lutein và zeaxanthin – những hợp chất chống oxy hoá được biết tới phổ biến dưới cái tên "nhóm chất carotene". Trong trứng còn có choline, một dưỡng chất quan trọng giúp phòng ngừa khuyết tật ống thần kinh, để em bé có được trí nhớ tốt hơn sau này.Một loại cá nhỏ khá ngon, có hàm lượng thuỷ ngân rất ít, nhưng rất giàu DHA, tốt cho sự phát triển trí não bé. Nhớ đảm bảo cá đã được làm sạch và rút hết ruột trước khi chế biến món ăn bạn nhé!Trái bơ và các loại hạtNhững thực phẩm này "nổi tiếng" với nguồn chất béo có lợi. Chúng giúp cho sự hấp thụ của các chất dinh dưỡng vào cơ thể dễ dàng hơn, đồng thời cân bằng insulin trong cơ thể, tránh được nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ.Gần như ai cũng biết chuối là một "kho chứa" kali, giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể và giảm stress hiệu quả. Chuối cũng chứa khá nhiều trytophan, một loại amino axít quan trọng trong quá trình sản sinh serotonin, giúp cơ thể ngủ ngon hơn.Cuối cùng, đừng quên những loại thuốc bổ dành cho thai phụ. Các loại thuốc bổ này sẽ được bác sĩ sản khoa kê cho bạn ngay từ những ngày đầu của thai kỳ, vì rất hiếm phụ nữ khi mang thai có thể tự cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho mình chỉ thông qua việc ăn uống. Chúc bạn có một thai kỳ khoẻ mạnh!