Những tối kiến giữ trinh tiết

Ảnh: Stock-clip.

Thấy "cậu nhỏ" nổi mẩn đỏ, ngứa, Minh liền đến bệnh viện khám và được chẩn đoán là bị nấm. Đến khi bác sĩ yêu cầu cậu đưa người yêu đi khám để đề phòng bạn gái cũng bị nấm thì cậu chối đây đẩy: "Không cần đâu ạ. Chắc chỉ mình cháu bị thôi".

Gặng hỏi bác sĩ mới vỡ lẽ, yêu nhau đã được hơn 2 năm, nhưng vì bạn gái Mạnh vẫn muốn giữ trinh tiết nên cậu chỉ làm "chuyện ấy" qua đường hậu môn. "Cháu thì chả vấn đề gì nhưng cô ấy kiên quyết bảo muốn giữ trinh tiết cho đến ngày cưới, cho đêm tân hôn, nên cháu cũng đành chịu. Mỗi lần gần nhau không kìm nén được thì bọn cháu đành chọn cách kia. Như thế là vẹn cả đôi đường", Mạnh chia sẻ.

Ngoài ra, có trường hợp đến khám vì mất kinh mới ngã ngửa ra là có bầu dù màng trinh vẫn còn. Hoa, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội là một ví dụ. Dù yêu nhau sâu đậm nhưng vì muốn giữ gìn cho cô mà cả hai chỉ kích thích bên ngoài, đôi khi anh ấy dùng tay. Không ngờ hậu quả là cô vẫn có thai và phải đi phá vì vẫn còn đang đi học.

"Cháu vẫn còn màng trinh mà. Anh ấy có xuất tinh nhưng ở bên ngoài thôi chứ có cho vào trong đâu. Cố giữ để không mất cái màng ấy nên cháu nhất quyết không để anh ấy xâm phạm vào vùng kín thế mà giờ lại thành ra thế này", cô gái trẻ nức nở khóc.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (Hà Nội) cho rằng những trường hợp giữ trinh tiết kiểu như trên không hiếm. Có những chị em đi khám vì thấy đau họng thì vô tình phát hiện ra mình bị bệnh lậu vì quan hệ bằng đường miệng. Lý do vì quan hệ bằng đường này thì sẽ không sợ rách màng trinh, không sợ mất trinh tiết.

Theo bác sĩ, nhiều bạn trẻ đã có quan điểm thoáng hơn về quan hệ trước hôn nhân. thế nhưng, nhiều nam giới khi lấy vợ lại vẫn hy vọng vợ mình còn trinh nguyên. Vì thế, để đối phó ngoài cách đi vá màng trinh, chị em chọn cách sex một nửa. Mục đích là để không tổn hại tấm màng sinh học.

Hiện có sự ngộ nhận, nhầm lẫn giữa màng trinh và chuyện trinh tiết ở nhiều bạn trẻ. Nó thực chất chỉ là một cái màng mỏng ở cửa âm đạo, giống như một cửa ngõ giúp hạn chế sự xâm nhập của các vi khuẩn ở các thiếu nữ chưa chồng.

"Thế nhưng nhiều người lại cho rằng việc cái màng ấy còn hay mất liên quan sự trinh tiết của người phụ nữ. Vì thế mới dẫn đến chuyện 'cho nhau' hết rồi nhưng cái màng ấy thì vẫn giữ. Điều đó thực sự không có ý nghĩa gì cả. Trinh tiết không phải chỉ là cái màng mỏng manh ấy", bác sĩ Dung nói.

Lấy màng trinh để khẳng định sự trinh tiết của người con gái là một sai lầm. Màng trinh của mỗi người có độ dày mỏng, rộng hẹp và co giãn rất khác nhau, có người sinh ra đã không có màng trinh hoặc bịt kín... Một số có thể bị rách do chơi thể thao, đi xe đạp, thủ dâm... Thậm chí có chị em bị viêm nhiễm nhưng không đi khám mà tự ý mua thuốc đặt, nhưng do thụt sâu quá khiến màng trinh bị rách, bác sĩ cho biết thêm.

Theo bác sĩ, không nên đánh đồng phẩm giá của người con gái với cái màng mỏng manh ấy. Tình yêu phải xuất phát từ tình cảm thật sự chứ không phải vì trinh tiết. Nếu như ai đã coi trọng sự trinh tiết thì hãy gìn giữ, chứ không nên giữ cái hữu hình là màng trinh.

Còn nếu như đã quan hệ thì xét cho cùng bằng đường nào thì cũng là quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, một khi đã có quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su thì dù bằng đường nào, nguy cơ có thai ngoài ý muốn hay lây truyền các bệnh qua đường tình dục đều hiện hữu.

Theo Phương Trang (VNE)

* Tên nhân vật đã được thay đổi.