Niềm tin chất lượng sữa được khôi phục

Tiếp đó, ngày 4-9, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) chính thức công bố rút lại các cảnh báo về việc nghi ngờ nhiễm khuẩn đối với các lô sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q (cho trẻ 1-3 tuổi) của Abbott. Cục cũng nhấn mạnh các sản phẩm nói trên của Abbott là an toàn và tiếp tục được phép kinh doanh ngoài thị trường.

Người tiêu dùng thở phào

Ông Vũ Mạnh Tiến, chủ cửa hàng 391 Bà Hạt, quận 10 (TP.HCM), trải lòng với Pháp Luật TP.HCM: “Sau khi Cục An toàn Thực phẩm thông báo sữa Similac GainPlus Eye-Q của Abbott an toàn, nhiều khách hàng đã đến hỏi mua. Không ít khách hàng cho biết con họ chỉ quen uống sữa của Abbott, đổi sữa khác không chịu uống”.

Theo ông Tiến, là đại lý lâu năm nên ông biết rõ Abbott luôn đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Abbott cũng thể hiện trách nhiệm cao với khách hàng. Bằng chứng ngay khi có thông tin sữa Similac GainPlus Eye-Q nghi ngờ nhiễm khuẩn, Abbott đã cho nhân viên đến các đại lý thu hồi ngay. “Các chuỗi cửa hàng của tôi luôn ủng hộ và tin tưởng Abbott. Hy vọng thông tin sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q của Abbott an toàn sẽ đến tai nhiều người để họ tiếp tục mua và cho con sử dụng” - ông Tiến tỏ lòng.

Là khách hàng “ruột” của Abbott, bà Trần Hoàng Mai, nhân viên một ngân hàng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), đã rất khổ sở khi phải đổi sang sữa của hãng khác cho cậu con trai gần hai tuổi. “Nghe sữa Similac GainPlus Eye-Q của Abbott nghi ngờ nhiễm khuẩn, tôi bán tín bán nghi bởi Abbott từ lâu kinh doanh có uy tín. Tuy nhiên, khi thấy Abbott tiến hành thu hồi sữa nhiễm khuẩn, tôi bấm bụng tìm sữa khác cho con. Ngặt nỗi cu cậu không khoái mùi vị sữa mới, đã thế còn bị táo bón” - bà Mai cho biết.

Khi sữa Similac GainPlus Eye-Q của Abbott được “giải oan”, bà Mai vội đến cửa hàng mua cùng lúc hai hộp về nhà pha cho con uống và để dùng dần. “Nhìn cu cậu uống sữa no nê, tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm bởi cu cậu tiếp tục thưởng thức món sữa yêu thích. Không chỉ tôi, chị em cùng cơ quan cũng rất vui khi biết thông tin sữa Similac GainPlus Eye-Q của Abbott an toàn, bởi đa số họ đều cho con uống sữa này” - bà Mai nói.

Lửa thử vàng và trách nhiệm với người tiêu dùng

Trong kinh doanh, không ít doanh nghiệp gặp những sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, giải quyết sự cố ra sao để khách hàng luôn đặt lòng tin vào doanh nghiệp là điều không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Qua sự cố sữa Similac GainPlus Eye-Q nghi nhiễm khuẩn vừa qua, Abbott đã thể hiện trách nhiệm hết mình, nhanh chóng thu hồi toàn bộ sản phẩm nghi ngờ, cho dù thiệt hại công ty phải gánh chịu là không nhỏ.

Ông Jullian Caillet, Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, cho biết Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand nhấn mạnh nguyên liệu sữa whey protein concentrated do Công ty Fonterra (New Zealand) sản xuất không bị nhiễm khuẩn Clostridium Botulinum. Thông tin này khẳng định sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q của Abbott hoàn toàn an toàn cho người sử dụng. “Ưu tiên số một của Abbott là người tiêu dùng. Trách nhiệm của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Abbott sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thích hợp để người tiêu dùng tin tưởng tuyệt đối các sản phẩm của Abbott” - ông Jullian Caillet bày tỏ.

Ở góc độ quản lý, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, đã ghi nhận động thái tích cực, đầy trách nhiệm của Abbott vì sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng qua lời phát biểu: “Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực hợp tác và làm việc nghiêm túc của Abbott qua việc thu hồi sản phẩm có liên quan trong thời gian vừa qua”.

Thiết nghĩ, trong lúc người dân Việt Nam đang “khủng hoảng niềm tin” với các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm thì sự cẩn trọng và trách nhiệm của Abbott trong việc khẩn trương thông báo, hành động và xử lý sự cố hoàn toàn xứng đáng có được niềm tin của các bậc phụ huynh nói riêng và người tiêu dùng Việt Nam nói chung.

TRẦN NGỌC