No hay đói đều dễ bị say tàu xe

Không ít người hễ bước lên xe là bị lảo đảo, chóng mặt, đau đầu, nôn thốc nôn tháo, mặt mũi tái xanh, sau chuyến đi có thể phát ốm. Đó là triệu chứng say tàu xe.

Nguyên nhân chủ yếu gây say tàu xe là sự kém thích ứng của tiền đình với sự thay đổi vị trí của cơ thể một cách không có quy tắc. Trong hoạt động hằng ngày, chúng ta quen đi lại trên mặt đất bằng, không quen với sự tròng trành. Sự thay đổi phương hướng và tốc độ vận động khác nhau đều gây kích thích không tốt cho cơ quan tiền đình ở tai trong. Sự kích thích này mạnh đến một mức nào đó sẽ làm cho một số người chịu không nổi, dẫn đến tình trạng váng đầu, buồn nôn và nôn.

Dưới sự chi phối của thần kinh trung ương, tiền đình điều tiết sự thăng bằng tư thế của cơ thể khi đi máy bay, tàu thuyền hoặc các loại xe cộ. Sự dao động tròng trành làm cho cơ thể thay đổi tư thế không có quy luật, kích thích cơ quan tiền đình của tai trong. Người thích ứng tốt thì không sao nhưng với những người có cơ quan tiền đình quá mẫn cảm, kém thích ứng với sự thay đổi vị trí không có quy tắc, hiện tượng say tàu, say xe sẽ diễn ra.

Hãy chuẩn bị vài lá trầu xanh để chuyến đi về quê của bạn không quá mệt vì say xe.Ảnh: M.PHONG

Tuy nhiên, nhiều trường hợp say xe không phải do tiền đình mà do ăn quá no, quá đói, mệt mỏi, bực bội, mất ngủ, không khí ô nhiễm. Bạn cũng dễ say nếu mẫn cảm với các mùi đặc biệt như mùi xăng ôtô, khói thuốc lá, mùi các loại mồ hôi ở hành khách, mùi tàu xe lâu không được khử mùi.

Hạn chế say tàu xe

Thông thường, những người ít hoặc lần đầu đi tàu xe dễ bị chứng say hơn những người phải đi lại thường xuyên. Biện pháp tốt nhất là tập luyện trong một thời gian dài, hoặc ngồi tàu, xe nhiều lần để nâng cao khả năng thích ứng của cơ quan tiền đình đối với vận động không có quy tắc.

Đối với những người không có cơ hội đi tàu xe trong thời gian dài, việc thường xuyên rèn luyện thể lực có tác dụng hỗ trợ cho việc điều tiết thăng bằng vị trí của cơ thể. Các môn vận động vòng lăn, bàn đu dây, cầu trượt, xà đơn, xà kép, nhào lộn trên đệm... đều có thể nâng cao khả năng thích ứng của tiền đình.

Đối với những người say tàu, xe do mùi, do tâm lý hay tình trạng quá no, quá đói thì phải khắc phục được những nguyên nhân này. Nếu bạn mẫn cảm với mùi xăng, mùi mồ hôi thì nên chọn những chiếc xe chất lượng tốt, được vệ sinh sạch sẽ. Có thể ngửi những mùi dễ chịu như ruột bánh mì, vỏ cam, quýt, gừng. Đừng nên ăn quá no hoặc để quá đói, tránh những thức ăn khó tiêu như dừa, trứng, lạc.

Tình trạng stress cũng làm bạn nôn nao, do vậy phải tạo một cảm giác thoải mái khi bước lên tàu, xe. Cười, nói vui vẻ với những người xung quanh cũng hạn chế được rất nhiều chứng này. Chính vì vậy mà những hành khách không có bạn đồng hành thường dễ bị say dù là đi một đoạn đường ngắn nhưng nếu đi cùng bạn bè, gia đình thì dù trải qua một chặng đường dài vẫn khỏe mạnh bình thường.

Hiện nay đã có rất nhiều loại thuốc say tàu xe được sử dụng, có thể gây buồn ngủ hoặc không. Để sử dụng thuốc có hiệu quả, cần nói rõ mức độ say của mình để bác sĩ cho thuốc phù hợp. Nên uống trước khi lên tàu xe 30 phút.

Phương pháp hạn chế tối thiểu say tàu xe?

Nếu bạn biết rằng mình dễ bị hay đang bị say tàu xe, chúng tôi có những lời khuyên sau:

Luôn di chuyển đến những nơi mà mắt có thể quan sát thấy các chuyển động mà cơ thể và tai trong bạn cảm nhận thấy.

Nếu ở trong xe hơi, hãy ngồi hàng ghế trước và nhìn về những cảnh vật ở xa.

Nếu ở trên tàu, hãy đi lên boong và nhìn về đường chân trời.

Nếu ở trên máy bay, ngồi gần cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Ngoài ra, nếu ở trên máy bay, bạn cũng có thể ngồi ở vị trí cánh máy bay vì nơi đó ít chuyển động nhất.

Đừng đọc bất cứ gì khi đang di chuyển nếu bạn là người dễ bị say tàu xe, cũng như đừng ngả ghế về sau.

Đừng nhìn hay nói chuyện với người đồng hành đang bị say tàu xe.

Tránh các mùi nồng cũng như các loại thực phẩm nhiều gia vị hay mỡ mà bạn không thích (ngay trước và trong chuyến đi). Các nghiên cứu y khoa vẫn chưa khảo sát hiệu quả của những phương pháp dân gian như “bis-qui soda và 7 Up”, hay “nước xirô cola pha đá”.

Sử dụng thuốc chống say tàu xe theo bác sĩ trước khi lên xe.

Dán lá trầu để chống say xe Để không bị say khi đi tàu, xe, bạn chỉ cần chuẩn bị vài cái lá trầu (ảnh), cách dùng khá đơn giản: Lá trầu sẽ có tác dụng làm ấm vùng rốn. Trước khi lên tàu xe khoảng 15 phút, bạn dùng khoảng 3-4 lá trầu không, dùng tay xé lá trầu ra vài miếng, làm cho hơi nát lá. Bạn đưa những lá trầu này dán vào rốn, dùng chiếc vải xô, khăn mùi xoa lót, rồi dùng băng dính hoặc khăn buộc cho lá trầu cố định ở vùng rốn. Lá trầu sẽ có tác dụng làm ấm vùng rốn. Bạn giữ 1-2 lá cầm tay để thi thoảng ngửi, giúp át mùi của xăng xe và cản trở gió, xua cảm giác mệt mỏi, say xe. Bạn cũng có thể dùng lá trầu để chữa đau bụng bằng cách ăn cùng với vài hạt muối, hoặc dùng rượu để đánh gió.

NSĐT (Theo SK&ĐS)