Nối bàn tay đứt lìa cho nam thanh niên Campuchia

Trước đó, ngày 17-5, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay trái đứt gần hoàn toàn chỉ còn dính miếng da với cẳng tay.



Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc, mổ nắn khớp xương quay, cố định xương cổ tay bằng vít, cắt bỏ gân gập nông các ngón, khâu gân gập sâu, gân duỗi các ngón… để cứu bàn tay bệnh nhân. Sau 2 giờ 30 phút phẫu thuật, bàn tay hồng ấm, nhấp nháy móng và trương nở ngón tốt.



Bàn tay sau phẫu thuật



Theo anh L, trong lúc làm việc, do sơ ý, anh đã bị cưa máy cắt vào bàn tay, được sơ cứu cầm máu tại một bệnh viện ở Phnom-Penh (Campuchia) trước khi chuyển đến Bệnh viện 115.BS Phú cho biết thông thường việc phẫu thuật nối ráp phần chi đứt rời do tổn thương dập nát chỉ đạt hiệu quả trong thời gian trễ nhất là 3 giờ sau khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bệnh nhân đã khá may mắn khi vẫn giữ lại bàn tay dù đã qua gần 18 giờ bị đứt rời.Theo Ng.Thạnh (NLĐO)