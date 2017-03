Nỗi khổ "cô bé" thành... "em bé"

Giá rẻ là giá ôi!

Chị Phí Thu H. làm phiên dịch tiếng Nhật cho công ty L.H (Từ Sơn, Bắc Ninh) than thở, từ sau khi sinh thêm con thứ hai, nhiều khi vợ chồng gần nhau chẳng có cảm giác như ngày trước. Cô bạn thân mách cho chị việc đi phẫu thuật thu nhỏ âm đạo.

Sau một thời gian tham khảo, thấy vào bệnh viện thì ngại mà giá thành chẳng mềm chút nào,chị tìm đến một thẩm mỹ viện với giá mềm hơn, khoảng 4 triệu đồng.

Sau khi giãi bày với chuyên viên thẩm mỹ, họ tư vấn “còn chần chừ gì, cần phải tút lại ngay kẻo chồng đi giải quyết bên ngoài, không khéo tiền mất, tật mang”.

Sau khi phẫu thuật, cô y tá dặn chị phải kiêng chuyện ấy 6, 7 tuần, không vận động mạnh…

Hồi hộp chờ mãi để đến ngày tận hưởng thành quả, thế nhưng, đến đêm “tân hôn”, chồng chị loay hoay mãi cũng không thể tiến vào trong. Chị hoảng hốt mong trời nhanh sáng để để đi xem xét lại tình hình.

Đến bắt đền thẩm mỹ viện thì chị nhận được lời giải thích: “Có thể khi hành sự, bác sĩ đã thu nhỏ quá nên chỗ ấy của chị như của em bé”. Chị nhận được lời hứa sẽ làm được phẫu thuật lại đến khi như ý thì thôi.

Để cải tạo lại phần thiếu sót đó, chồng chị đã đưa chị vào bệnh viện lớn để thăm khám và làm phẫu thuật lại. Sau hai lần phẫu thuật, tuy “cô bé” đã có phần được như ý hơn, nhưng chị H. than thở: “Biết là khổ sở thế này thì tôi cũng không làm đâu, cứ để như cũ cho rồi!”

Chị Hoàng Ngọc B. (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng rơi vào cảnh trốn chồng đến một cơ sở làm đẹp tân trang vùng kín. Muốn tạo bất ngờ cho chồng nhưng cuối cùng vùng ống âm đạo bị thu hẹp quá. Chồng chị tức tối chẳng thèm đoái hoài gì đến chuyện ấy nữa. Lo sợ hạnh phúc gia đình thay đổi, chị lại một thân một mình đi phẫu thuật lại.

15% rủi ro khi phẫu thuật âm đạo

Theo Thạc sĩ Trần Lâm Hùng - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đa khoa Tràng An, nguyên Phó chủ nhiệm Trung tâm Tạo hình Hà Nội, hiện nay, đời sống phát triển, nhu cầu của con người nâng cao, nên việc phẫu thuật tạo hình âm đạo cũng không còn xa lạ với các chị em.

Đối với phụ nữ, ống âm đạo cũng là một nơi kích thích tình dục, đó là điểm G (G Spot). Khi phụ nữ sinh nở, cơ vòng ống âm đạo bị giãn rộng ra, cùng với đó, các sợi cơ bị rách do quá trình rặn đẻ… mà ống âm đạo mất khả năng đàn hồi, khiến phụ nữ không thể tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn nữa. Tình trạng này thường diễn ra ở những phụ nữ lớn tuổi, sau khi sinh nở nhiều lần và liên tiếp.

Ngoài ra, âm dạo giãn rộng còn làm cho giao hợp giảm thích thú, chất nhờn âm đạo không tiết ra, làm cho âm đạo khô, giao hợp trở nên rát, đau đớn, chảy máu cho cả hai.

Tuy nhiên, một thực tế nguy hiểm là các chị em do ngại ngùng, đã tìm đến các cơ sở tạo hình kém chất lượng, xảy ra nhiều tình trạng đáng tiếc.

Ông Hùng cho biết, việc phẫu thuật âm đạo về cơ bản là thành công, nhưng khoảng 15% gặp rủi ro do tay nghề bác sĩ không đủ trình độ, mà chủ yếu là hiện tượng âm đạo bị thu lại quá nhỏ.

Ngoài ra, có nhiều chị em đi thu hẹp ở một số cơ sở không đảm bảo, do thu hẹp sai vị trí, sai kỹ thuật gây nên tình trạng dương vật không thể đưa vào trong được vì cửa vào hẹp mà không giãn nở được hay có những trường hợp bị rách do người chồng cố đưa dương vật vào trong. Tổn thương thông âm đạo trực tràng do không hiểu biết giải phẫu hay kỹ thuật thô bạo.

Còn một số biến chứng khác như nhiễm trùng tại chỗ dẫn đến chậm liền vết thương.. do công tác vô khuẩn trong mổ không tốt hay do vệ sinh, chăm sóc sau mổ không đúng hướng dẫn, có thể gặp rối loạn tiểu tiện trong vài ngày đầu do thuốc tê, khâu kéo gây kích thích bàng quang trực tràng. Chị em nên lựa chọn thật kỹ trước khi tiến hành tút lại vùng nhạy cảm.

Theo Bee