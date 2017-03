Nối lại toàn bộ da đầu

Theo bác sĩ Đào Văn Giang, người trực tiếp điều trị cho anh C., trong lúc đang làm việc tại một công trường, do chiếc cẩu máy xúc đổ trượt nên da đầu anh bị bóc gần như toàn bộ, chỉ sót lại cuống da vùng trên tai trái dài khoảng 4 cm.



Sau hơn 9 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu nối mạch máu và phần da đầu bị đứt rời. Đến thời điểm này, mảng da đầu của anh C. đã “sống” và đang trong quá trình mọc tóc trở lại.



Theo N.Dung (NLĐ)