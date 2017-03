Nội soi cắt ruột thừa qua âm đạo

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, hố chậu phải đau nhiều, sốt nhẹ. Sau khi theo dõi, bệnh nhân được chuẩn đoán viêm ruột thừa và có chỉ định nội soi cắt ruột thừa.



Do có tiền sử mổ hai lần do chửa ngoài tử cung và cắt tử cung bán phần do u xơ tử cung, nên các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp nội soi qua đường âm đạo. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã phục hồi và xuất viện.



Theo Lệ Hà – Lan Trang (SGTT.VN )