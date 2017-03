Nối thành công cánh tay bị đứt lìa

Hiện cánh tay của anh Cường đã cử động, có cảm giác.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 30-9 anh Cường nhập viện cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên trong tình trạng cánh tay phải bị đứt lìa sát nách, bị choáng, trụy mạch do mất nhiều máu. Ca phẫu thuật được tiến hành hơn 5 tiếng đồng hồ với bảy y bác sĩ, do BS Trần Anh Dũng, Phó Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên, trực tiếp phẫu thuật. Theo BS Dũng, đây là ca phẫu thuật nối ghép cánh tay phức tạp nhất tại bệnh viện này từ trước đến nay do bị mất hai tĩnh mạch, phải lấy tĩnh mạch ở chân ghép lên tĩnh mạch tay. Theo người nhà bệnh nhân, chiều 30-9 trong khi đang xay đá xây dựng tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, anh Cường sơ ý bị lưỡi cưa máy cuốn cánh tay phải vào bên trong, cắt đứt lìa. Các công nhân cùng làm đã kịp thời tắt máy, ướp cánh tay bị đứt lìa vào thùng đá lạnh rồi đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

T.LỘC