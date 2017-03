Nối tóc, coi chừng mất mạng!

Tuy nhiên, những “tín đồ” của mốt làm đẹp này sẽ phải thận trọng hơn sau khi nghe thông tin về một vụ chết người nghi do nối tóc mới xảy ra ở Anh!



Theo báo Anh đăng tải, Atasha Graham, 34 tuổi, người Anh gốc Jamaica, đã sử dụng kỹ thuật nối tóc để làm đẹp suốt 14 năm qua. Tháng 5.2011, Atasha Graham đi khiêu vũ ở một câu lạc bộ, trên đường trở về, cô bất ngờ ngã quỵ và ngưng thở. Mặc dù được cấp cứu ngay nhưng cô đã chết tại bệnh viện.Điều tra sơ bộ kết luận có thể Atasha Graham dị ứng quá nặng với keo nối tóc hoặc chất tẩy để loại bỏ tóc cũ. Trong máu Atasha Graham ghi nhận có chất chỉ thị dị ứng cao gấp 25 lần mức bình thường. Cơ quan điều tra đã loại trừ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm hay do thuốc, đồng thời cũng không tìm thấy bất thường nào trong nội tạng của Atasha Graham.TS Michael Heath, nhà nghiên cứu bệnh học, cho biết ông từng gặp các trường hợp bị sốc phản vệ khi dùng dung dịch keo nối tóc không an toàn. “Trung bình mỗi năm có 10 đến 20 ca tử vong như vậy ở đất nước này, và ở Mỹ còn nhiều hơn. Tôi chứng kiến bốn trường hợp như vậy trong ba tháng gần đây”, ông Michael Heath nói. Lý giải của TS Michael Heath được xem là hợp lý cho cái chết của Atasha Graham.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Vân, thành viên viện Hàn lâm phẫu thuật thẩm mỹ châu Á – Thái Bình Dương (APACS) cho biết tai biến do ảnh hưởng của hoá chất nối tóc cũng từng ghi nhận ở Nhật, Thái Lan…Tại Việt Nam, thống kê của bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, trung bình mỗi tháng nơi này tiếp nhận khoảng 50 trường hợp đến thăm khám và điều trị do dị ứng mỹ phẩm làm đẹp tóc gây nên (nối tóc, nhuộm tóc, duỗi tóc…), trong đó chiếm phần lớn là các trường hợp dị ứng với mỹ phẩm, viêm da đầu, viêm nang lông, rụng tóc… do hoá chất làm đẹp tóc. “Nối tóc không an toàn như nhiều người nghĩ. Tuy đáp ứng tốt nhu cầu làm đẹp nhanh chóng của nhiều chị em nhưng nối tóc cũng mang lại nhiều hệ luỵ. Các mối nối nổi cộm sẽ gây khó chịu cho da đầu. Da đầu có thể bị chằng đau khi gội đầu hoặc chải tóc. Chưa kể kỹ thuật nối tóc có những tác động thô bạo đến cấu trúc tự nhiên của tóc, làm tóc yếu đi”, BS Vân nói.Theo TS.BS Trần Ngọc Ánh, phó chủ nhiệm bộ môn da liễu đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, tóc là một bộ phận rất nhạy cảm, dễ bị gàu, nấm... khi dùng dầu gội hoặc các hoá chất không hợp hay giữ vệ sinh da đầu không tốt. “Xét về tác động vật lý, nối tóc có thể gây chấn thương sợi tóc, làm cho tóc yếu đi và rụng nhiều hơn mức độ cho phép. Trung bình mỗi ngày tóc rụng từ 20 – 30 sợi, trong những tép tóc nối cũng sẽ có những sợi rụng, do đó lực của tóc sẽ yếu vì phải gánh lượng tóc nhiều hơn. Việc dùng keo cũng có thể gây dị ứng, viêm nang lông...Những người có mạch máu da đầu lưu thông không tốt hoặc bị viêm mũi, viêm xoang... bệnh sẽ nặng hơn”, BS Ánh lưu ý. Cũng theo BS Ánh, việc nối tóc sẽ khiến nhiều người gội đầu ít hơn bình thường, “khiến lượng bụi thường trú trên đầu nhiều hơn, tạo điều kiện cho nấm, chí và những bệnh nhiễm trùng khác phát triển”, BS Ánh nói.BS Vân lưu ý không phải mái tóc nào cũng nối được. Tóc muốn nối phải có chiều dài tối thiểu 10cm tính từ gốc. Ngoài ra mái tóc ấy không được quá thưa để có đủ tóc nền che phủ mối nối, cũng không quá yếu để có thể đeo thêm lọn tóc nối vừa dài vừa nặng hơn nó cả chục lần. “Tuyệt đối không nên nối khi tóc đang bị rụng bệnh lý hoặc da đầu đang có mụn nhọt, gàu ngứa, viêm loét để tránh làm các tình trạng trên càng trầm trọng và khó điều trị”, BS Vân nói.Nhà tạo mẫu tóc Võ Khánh Hoàng, thẩm mỹ viện Hoàng Gia (TP.HCM) cho biết, hiện có nhiều phương pháp nối tóc (nối bấm chì, nối thắt bím, nối chỉ, nối keo, nối bằng sáp hoặc silicon kết hợp ống nhựa bọc mối nối lại…), mỗi phương pháp đều có những rủi ro riêng nên người làm đẹp cần tham vấn kỹ các chuyên gia trước khi quyết định. “Cần thận trọng với các dịch vụ nối tóc giá rẻ, bình dân vì sử dụng keo nối kém chất lượng thì sau một thời gian tóc sẽ bị phồng tại các mối nối, ảnh hưởng đến tóc thật và da đầu.Còn với nối bằng kẹp chì, khi sử dụng các hoá chất chăm sóc tóc như hấp nóng hay ép, chì sẽ nóng chảy, gây nguy hiểm cho da đầu... Tóc nối cần sự chăm sóc đặc biệt, nếu không sẽ gặp phải nhiều vấn đề rắc rối như nấm tóc, rối tóc, rụng tóc... Khi đã nối tóc, từ việc gội đầu, tạo kiểu và ngay cả việc đơn giản như chải tóc đều mất thời gian hơn bình thường. Nếu là người không đủ thời gian và kiên nhẫn để chăm sóc tóc thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc nối tóc”, ông Hoàng khuyên.Theo Bích Hằng – Hoàng Tùng (SGTT)