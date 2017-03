Nữ giới “tự sướng” có hại cho sức khỏe không?

Cùng với sự phát triển của y học và với quan niệm hiện đại, cởi mở hơn, nam giới “tự sướng” đã dần dần được quần chúng phổ biến tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, một cuộc điều tra của Mỹ phát hiện, tỉ lệ nam nữ có kinh nghiệm “tự sướng” đều trên 90%. Chuyên gia tâm lý Mỹ chỉ ra rằng: “Nữ giới “tự sướng” cũng giống như nam giới, đều là một hiện tượng rất bình thường”.





Hãy biết cách tự bảo vệ mình khi "tự sướng". Ảnh minh họa nguồn Internet



Do điều kiện sinh lý bị hạn chế, nữ giới trong quá trình “yêu” tự nhiên, tỉ lệ “lên đỉnh” chỉ đạt 20%, nhưng có 94% nữ giới có thể đạt được “lên đỉnh” trong khi “tự sướng”. Vì vậy, “tự sướng” có thể trở thành một cách hữu hiệu nhất giúp cho nữ giới dành được “giải tỏa”. Giống như một phụ nữ đã lưu lại tin nhắn trên một trang mạng: “Tự sướng” đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Thậm chí kể cả khi chuyện sinh hoạt vợ chồng cố định thì cũng có thể xảy ra chuyện “tự sướng”.



Người phụ nữ mạnh khỏe thỉnh thoảng “tự sướng” hoàn toàn là một hiện tượng sinh lý bình thường, không nguy hại đến sức khỏe, cũng không ảnh hưởng đến chức năng sinh nở và chức năng giới tính sau khi kết hôn.



Nếu thỉnh thoảng nữ giới “tự sướng” thì cũng đừng nên tự trách móc mình và cắn rứt lương tâm. Đối với thiếu nữ, nếu bản thân không có thói quen “tự sướng” thì chuyên gia khuyến nghị không nên vì hiếu kỳ mà bắt chước làm theo. Còn nếu đã có thói quen “tự sướng” thì cũng không nên quá thường xuyên và phải đảm bảo an toàn.



Dưới đây là những lưu ý khi nữ giới “tự sướng” để bảo vệ bản thân mình.



1. Lựa chọn nơi kín đáo yên tĩnh: điều này rất quan trọng, lựa chọn nơi yên tĩnh không bị người khác làm phiền, như thế có thể nâng cao được mức độ cảm thụ của khoái cảm, đồng thời cũng tránh được “bóng đen tâm lý” lo nghĩ về luân thường đạo lý.



2. Chú ý vệ sinh: bởi vì cấu tạo sinh lý của nữ giới đặc biệt hơn của nam giới, cho nên khi “tự sướng” nhất định phải chú ý an toàn vệ sinh. Vì vậy,bất luận dùng phương pháp nào để “tự sướng” thì sự sạch sẽ của bàn tay và “cô nhỏ” đều rất quan trọng.



3. Trước khi “tự sướng” cần rút nhẫn ra khỏi ngón tay. Nhẫn và móng tay rất dễ gây ra thương tổn cho “cô nhỏ” cho nên nên cắt ngắn và bằng móng tay. Bởi vì “cô nhỏ” là một tổ chức tế bào các màng rất mềm dính kết với nhau cho nên rất dễ bị tổn thương, và cũng dễ làm cho vi khuẩn truyền nhiễm.



4. Điều đáng chú ý là: nữ giới có thói quen “tự sướng”, khi phát hiện các dấu hiệu của bệnh phụ khoa thì nhất định phải gạt bỏ xấu hổ tìm đến bác sỹ, không nên vì cảm thấy thường xuyên “tự sướng” mà sợ hãi, xấu hổ, tự trách mình, từ đó làm lỡ mất cơ hội chữa trị kịp thời, làm cho bệnh tình càng nặng thêm.

Theo (VTC)