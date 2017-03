Nữ sinh đồng loạt... đập đầu vào tường

Khoảng 23 giờ ngày 1-11, 7 học sinh nữ ở khu nội trú Trường THCS bán trú cụm xã Trà Don bị lên cơn co giật chân tay, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép; một số em còn đập đầu, chân tay vào tường.



Nhiều em lên cơn đến 3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 1 giờ. Đến sáng 2-11, có thêm 3 học sinh bị triệu chứng tương tự, trong đó có một nam sinh.



Những ngày qua, Ban Giám hiệu Trường THCS bán trú cụm xã Trà Don đã cử giáo viên túc trực tại các phòng nội trú để chăm sóc những học sinh bị co giật. Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cũng đã cử bác sĩ lên khám bệnh. Qua kiểm tra, chẩn đoán ban đầu, bác sĩ Đỗ Trường Lưu cho biết 10 học sinh này có dấu hiệu mắc hội chứng tâm sinh lý Hysteria.



Hiện các học sinh đã được cách ly để theo dõi điều trị. Tuy nhiên, do hoang mang nên một số học sinh khác của trường đã bỏ trốn về làng. Vài phụ huynh các em bị co giật cho rằng con họ bị ma ám nên có ý định đưa về nhà để mới thầy mo cúng giải trừ.



