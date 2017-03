Nữ y sĩ tố trưởng khoa sàm sỡ yêu cầu điều tra vụ việc

Ngày 2-2, bác sĩ Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết nữ y sĩ Nguyệt công tác tại Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã gửi đơn khiếu nại quyết định do ông ký về việc kỷ luật bác sĩ Thịnh - Trưởng Khoa Tai mũi họng, người bị tố cáo sàm sỡ cô.



Trước đó, sau khi bệnh viện xác minh nội dung đơn tố cáo của y sĩ Nguyệt, bác sĩ Thịnh bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền trong thời gian một năm vì “thiếu nghiêm túc với đồng nghiệp nữ khi đang trực đêm, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống cán bộ y tế”.



Nữ y sĩ không đồng ý với hình thức kỷ luật này của người quấy rối mình. Không chỉ khiếu nại quyết định của Giám đốc Sở Y tế, cô còn gửi đơn đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhờ can thiệp vì cho rằng hành vi của bác sĩ trưởng khoa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.





Phòng khám riêng của bác sĩ trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng - người bị nữ y sĩ tố sàm sỡ đồng nghiệp. Ảnh: Thiên Phước



Vào đêm 1-1, y sĩ Nguyệt trực ghép với bác sĩ Thịnh. Đến khoảng 21 giờ, vị trưởng khoa chốt cửa, ôm nữ đồng nghiệp rồi sờ mó. Sợ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện với hình ảnh người thầy thuốc trong mắt bệnh nhân nên cô không kêu cứu, cố vùng vẫy tìm cách thoát thân.Hôm sau, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng nhận được đơn tố cáo của nữ y sĩ đề nghị xử lý nghiêm bác sĩ Thịnh. Trong đơn, cô cho biết đã từng một lần bị vị trưởng khoa có hành vi “quá đà”.Tuy nhiên, theo giải trình của bác sĩ Thịnh thì ông chỉ choàng tay ôm cổ cô với ý đùa giỡn chứ không tụt quần hay đè lên người nữ đồng nghiệp như tố cáo của y sĩ Nguyệt.Theo bác sĩ Trương Hoài Phong, trong vài ngày tới Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với bác sĩ Thịnh với sự tham dự của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng.Theo Thiên Phước (VNExpress)