Nửa đêm vợ cắt của quý chồng

Ngày 12-7, BS chuyên khoa II Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại Tiết niệu-BV Chợ Rẫy cho biết sức khỏe của nạn nhân N.H.C. (SN 1974, quê Châu Thành, Đồng Tháp) đã ổn định và đã hoàn tất thủ tục xuất viện.



Trước đó, ngày 9-7, anh C. nhập viện trong tình trạng tuột đứt 2/3 da bìu, mất máu nhiều, huyết áp tuột và đặt biệt suýt đứt niệu đạo.



Nguyên nhân được xác định trong lúc anh C. nằm ngủ thì người vợ rón rén cầm dao Thái Lan đến cắt của quý chồng. Bị đau, anh C. bung chạy nên của quý chưa bị đứt lìa.



Tuy nhiên, lúc nhập viện, do ngại ngùng nên anh C. khai do lúc đi cắm câu bị con dao rơi trúng vào hạ bộ. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, hỏi han thì anh thú nhận do mâu thuẫn gia đình nên bị vợ dùng dao cắt.



Theo Ph. Dũng (NLĐO)