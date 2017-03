Nửa năm, cả nước có 88 vụ ngộ độc

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ ngộ độc tăng 23 vụ, số người mắc tăng 240 người. Riêng trong tháng hành động an toàn thực phẩm (từ 15-4 đến 15-5), đoàn kiểm tra liên ngành trung ương và địa phương đã phát hiện 52.000 cơ sở vi phạm trên tổng số 210.000 cơ sở được thanh tra. Tổng số tiền phạt gần 4,5 tỉ đồng, nhiều gấp ba lần so với năm 2009.

Theo ông Phong, công tác báo cáo, thống kê, giám sát ngộ độc thực phẩm năm nay sát sao, nhanh chóng và chính xác hơn năm 2009.

Y.THẢO