Nước đóng chai nhiễm vi trùng mủ xanh tuồn ra thị trường

Tái kiểm tra cơ sở sản xuất Vũ Hưng ở phường An Lạc, quận Bình Tân, chiều nay Thanh tra Sở Y tế TP HCM bắt quả tang nơi đây vẫn tiếp tục hoạt động dù đã bị đình chỉ từ tháng 8. 90 bình nước hiệu Vilasat 1 nhiễm vi trùng mủ xanh có hại cho đường tiêu hóa đã bị thanh tra Sở niêm phong từ hơn hai tháng rưỡi qua trong kho của Vũ Hưng cũng biến mất.



Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống chiết rót nước vào bình của cơ sở vẫn đang hoạt động. Song hệ thống xử lý và khử khuẩn lại không vận hành. Nguồn nước được đưa thẳng từ giếng khoan vào lọc thô rồi đóng luôn vào bình để đưa ra thị trường.







Nước uống không qua diệt khuẩn dễ nhiễm vi trùng gây bệnh. Ảnh: Thiên Chương

Theo Thiên Chương (VNE)



Mỗi ngày cơ sở đưa ra thị trường khoảng từ 100 đến 200 bình loại 21 lít mang nhãn hiệu Vilasat 1. Giá bán mỗi bình khoảng 10.000 đồng. "Thấy rẻ và nghĩ cơ sở sản xuất có qua xử lý diệt khuẩn nên chúng tôi cũng mua dùng", một người dân ở gần cơ sở Vũ Hưng nói.Đại diện Sở Y tế cho biết, trong lần xét nghiệm chỉ tiêu vi sinh trước đây, mẫu nước của cơ sở này nhiễm hai loại vi trùng có hại cho đường tiêu hóa. Do không có phép hoạt động, cơ sở Vũ Hưng đã bị lập biên bản cấm sản xuất vĩnh viễn."Trong lần tái vi phạm này, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền địa phương và công an vào cuộc. Nếu chúng tôi bất ngờ kiểm tra lần nữa mà vẫn thấy cơ sở hoạt động thì sẽ cưỡng chế và xử lý theo pháp luật", ông Phạm Kim Bình, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM nói.Lần này thanh tra Sở Y tế tiếp tục yêu cầu đóng cửa cơ sở, lập biên bản để xử phạt hành chính và đề nghị chính quyền địa phương cùng công an theo dõi giám sát.