Nước rửa rau quả: Đừng tin tuyệt đối!

Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, khuyến cáo.

Sử dụng vì tin lời quảng cáo

Trên nhãn sản phẩm nước rửa rau quả của một công ty có in những dòng quảng cáo dễ gây chú ý: “Cuốn sạch mọi chất bẩn, dư lượng thuốc trừ sâu, chất bảo quản,… an toàn cho mọi bữa ăn”, “Loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa: E. Coli, Salmonella,… bảo vệ sức khỏe cả gia đình”, “Tạo màng chống thoát nước, giúp rau quả tươi ngon trong thời gian dài”. Chưa hết, công ty này còn sử dụng slogan (khẩu hiệu) để thu hút người tiêu dùng: “Sạch, an toàn, tươi ngon”.

Trên trang web của một công ty sản xuất và phân phối nước rửa rau quả khác cũng cho đăng tải những lời ca ngợi sản phẩm: “Nước rửa rau quả… giúp rửa sạch rau, loại bỏ thuốc trừ sâu và các tạp chất nhờ các hoạt tính và công thức đặc biệt dành cho rau quả. Nước rửa rau quả… không có những chất độc hại đối với sức khỏe con người”.

Thực tế cho thấy không ít người tiêu dùng quá tin vào những lời quảng cáo của nước rửa rau quả nên đã an tâm sử dụng. Bà Hương (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết bữa cơm gia đình luôn có rau luộc, rau sống nên thường sử dụng nước rửa rau quả. “Từ trước đến nay cả nhà chưa bị ngộ độc rau nên tôi yên tâm khi dùng nước rửa rau quả” - bà Hương trần tình. Trong khi đó, bà Mai (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết do buôn bán bánh xèo nên sử dụng nhiều loại rau ăn lá. Mặc dù giá nước rửa rau không rẻ nhưng để tránh nguy cơ ngộ độc nên bà vẫn mua dùng. “Tôi thấy chất lượng nước rửa rau đúng như quảng cáo nên không lo lắng gì” - bà Mai nói.

Sử dụng nước rửa rau quả không đảm bảo diệt hết mầm bệnh như quảng cáo. Ảnh: TRẦN NGỌC

Không diệt hết mầm bệnh

Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, khẳng định sử dụng nước rửa rau quả vừa tốn tiền, giảm chất lượng rau quả lại không diệt hết mầm bệnh.

Theo bác sĩ Mai, không có chất nào “cuốn sạch mọi chất bẩn, dư lượng thuốc trừ sâu” ngoại trừ sục khí ozone. Tuy nhiên, sục khí ozone cũng chỉ tăng ngưỡng an toàn chứ không tiêu diệt hết mầm bệnh, làm sạch thuốc trừ sâu. Cũng có khả năng chất độc trong rau quả bị loại trừ sau khi sục khí ozone nhưng lại chuyển hóa thành một chất độc khác, gây hại cho người. “Ngoài ra, các loại máy dùng công nghệ đều có hai mặt. Nếu năng lượng phát khí ozone quá mạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe” - bác sĩ Mai lưu ý.

Bác sĩ Mai cho biết khi mua rau quả phải xem kỹ hình dáng, màu sắc, độ tươi (không dập nát, héo úa, trầy xước…). Rau quả tươi luôn chắc, nặng… Cuống quả không đọng những phấn lạ, nhất là ngửi không có mùi lạ. Nếu có dư lượng thuốc trừ sâu thì rau quả có mùi hắc và hôi.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong năm 2009 tại TP.HCM chủ yếu do các chất độc tự nhiên, không liên quan đến yếu tố vi sinh hoặc do dư lượng thuốc trừ sâu. Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, khẳng định tình hình ngộ độc thực phẩm mà nguyên nhân là thuốc trừ sâu hiện nay đã giảm đáng kể.

Bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng Đào Thị Yến Phi cho biết rửa từng lá rau luôn là cách an toàn và hiệu quả để loại bỏ những yếu tố nguy cơ như trứng giun sán, thuốc trừ sâu... Nên ngâm rau trong nước muối khoảng 30 phút để những chất bám trên rau mềm, dễ tróc khi rửa. “Điều quan trọng là nguồn nước rửa rau phải sạch” - bác sĩ Phi nhắc nhở.

Theo bác sĩ Phi, hiện nhiều thông tin có nói đến rau sạch. Thế nhưng rau sạch có thực sự sạch thì không ai dám chắc. Tuy nhiên, nếu các loại rau đã được kiểm tra và đóng gói theo những quy trình được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thì người tiêu dùng an tâm hơn một chút. Khi sử dụng vẫn phải ngâm nước muối, rửa từng lá bằng nước sạch.

. Nước rửa rau quả không rửa sạch 100% thuốc trừ sâu bám trên bề mặt vỏ trái cây? + Đúng. Nước rửa rau quả chỉ loại bỏ được từ 20% đến 72% thuốc trừ sâu bám trên bề mặt vỏ trái cây. Riêng với các loại thuốc trừ sâu thấm sâu trong rau quả thì không thể dùng nước rửa rau quả để loại bỏ. . Trái cây ngoại nhập thường sử dụng hóa chất độc hại để bảo quản được lâu? + Sai. Cơ quan chức năng đã kiểm tra trái cây nhập ngoại nhưng vẫn chưa phát hiện sai phạm về ngâm tẩm hóa chất. . Mua rau ở siêu thị sẽ an toàn vì có nhãn mác? + Đúng. Rau bán ở siêu thị đã được kiểm soát độ an toàn vì được trồng theo quy trình Vietgap. Được kiểm soát chặt điều kiện đất trồng, nước tưới, phân bón, giống và quá trình phun xịt thuốc bảo vệ, kể cả thời gian cách ly để thu hái và quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.

TRẦN NGỌC