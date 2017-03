B.Liên (TP.HCM)



Nguyên tắc “nước trong không có cá” có thể đúng, nhưng không thể thay thế cái nhìn giấy trắng mực đen qua tinh dịch đồ. Chưa nói cách “diện chẩn” này còn nhiều tình tiết gây sai lệch.Tinh dịch là một hỗn dịch bao gồm tinh trùng và tinh tương (gồm hàng chục chất khác nhau có vai trò như một đạo quân hậu cần theo bước viễn chinh). Như vậy, vẻ lõng bõng của tinh dịch có thể do sự kém cỏi của đám “quân lương” chứ không chỉ do quân số tinh trùng.Việc coi giò coi cẳng đàn ông kiểu này còn sai do động tác... lấy mẫu.Mỗi lần xuất tinh có 2-5ml tinh dịch tham chiến. Lần “lãnh ấn tiên phông” đạt lượng và chất cao nhất, sau đó giảm dần ở những lần liên tiếp. Nếu vô tình lấy mẫu lúc eo sèo thì kết quả không phản ánh đúng tình hình. Phổ biến là lấy mẫu quá sớm trúng loại dịch “khúc dạo đầu” (rất ít tinh trùng) chỉ có chức năng bôi trơn, hoặc quá muộn khi tinh dịch tự hóa lỏng do tiếp xúc không khí.Rốt lại, khả năng làm bố của một quý ông chỉ ngã ngũ khi có cùng lúc hai giấy chứng nhận: kết quả “thực địa” + tinh dịch đồ. Nhiều trường hợp xét nghiệm trong mơ nhưng trồng hoài không có trái, ngược lại có ông bác sĩ chê nhưng về nhà phước chủ may thầy lại có tin vui!Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)