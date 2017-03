Nước uống đóng bình, vừa dùng vừa lo

Vỏ bình đóng rêu xanh Gần đây, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ gọi điện lo ngại về tình trạng an toàn của nước uống đóng bình. Anh Long (sinh viên ở làng đại học, Q.Thủ Đức) kể: “Có buổi sáng, sau khi uống nước bình 20 lít thì bỗng dưng tôi bị đau bụng dữ dội. Do vậy, tôi đã tìm mua loại nước khác nhưng cũng vừa uống vừa lo”. Tương tự, một bạn đọc tên Huy (ngụ P.6, Q.8) lo âu: “Nhiều lần tôi đi qua một cơ sở làm nước đóng bình ở gần nhà thấy chúng được làm trong điều kiện nhỏ hẹp, tối tăm, không đảm bảo nên tôi không dám sử dụng...”. Ngay cả những người trực tiếp đến các cơ sở đóng bình mua về bỏ lại cho các đại lý cũng lo lắng. Ông Đông, ngụ chợ Việt Lập (Dĩ An, Bình Dương), một người có thâm niên gần 10 năm trong nghề bỏ mối nước đóng bình, cho hay: “Tiền nào của đó, có lần tui lấy loại giá bèo về bán kiếm lời nhưng phát hiện phía trong vỏ bình có đóng rêu xanh nên phải mang trả lại kẻo mất khách”.