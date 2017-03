Nuôi thành công bé sinh non 500g

Em bé may mắn là một bé gái, sinh ngày 31-3-2010 khi thai nhi mới ở tuần thứ 25. Ngay sau khi bé ra đời, các bác sĩ đã gặp rất nhiều khó khăn trong nuôi dưỡng do em bé phải nuôi hoàn toàn bằng đường truyền, chưa kể các nguy cơ viêm ruột, hoại tử ruột, dễ kiệt sức do vận động bên ngoài...

Đến hôm 18-6, sau hơn hai tháng rưỡi được chăm sóc tại bệnh viện, bé đã nặng 1,7kg, mỗi ngày ăn tám bữa sữa, mỗi bữa 70ml.

Theo ông Tiến, đây là bé có trọng lượng khi sinh nhỏ nhất nuôi thành công cho đến nay tại bệnh viện. Trên thế giới, bé sinh non nhỏ nhất đã được nuôi thành công có trọng lượng khi sinh là 350g.

Theo L.ANH (TTO)