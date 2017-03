Nướng mực bằng cồn, nữ sinh Bách Khoa bỏng nặng

Theo Thùy Giang (Vietnam+)



Bệnh nhân bị bỏng là Bùi Thị Hằng Nga, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.Kể lại nguyên nhân bị bỏng, Nga cho hay hôm 4/5, sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bạn bè của Nga quyết định liên hoan để mừng ngày gặp mặttại ký túc xá.Nga và hai người bạn nữa đảm nhiệm việc nướng mực. Khi đang nướng mực thì lửa tắt nên cô vội vàng đổ cồn vào. Ngay lập tức, lọ cồn trên tay Nga phát nổ và bùng cháy nhanh khiến Nga bị thương rất nặng.Nga chia sẻ: “Cho đến giờ, em vẫn hoảng sợ sau tai nạn đó. Tiếng nổ của lọ cồn to tới mức em bị ù tai. Lửa cháy nhanh khiến em bị bỏng nặng ở tay, bụng, chân và lông mày, lông mi cũng bị cháy hết.”Sau tai nạn, Nga được bạn bè đưa đến Trạm y tế sơ cứu rồi đưa tới Bệnh viện Saint Paul.Theo bác sỹ Thống, khi nhập viện, Nga đang trong tình trạng bị bỏng nặng, mức độ thương tổn khoảng 20%. Vì vậy, các bác sỹ phải tiến hành mổ, ghép da. Đến nay, sau hơn 1 tháng bệnh nhân Nga vẫn phải tiếp tục điều trị.“Cứ mỗi dịp hè, số lượng các ca bỏng do cồn lại tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân nướng mực chủ quan, tưởng lửa tắt nên đổ cồn vào, nhưng thực ra khi đó lửa vẫn cháy vì lửa cồn là màu trắng nên khó nhận biết,” bác sỹ Thống cho biết.Do đó, bác sỹ Thống khuyến cáo người dân khi nướng mực bằng cồn phải cẩn trọng, nhất là trong dịp hè. Trong trường hợp bị bỏng, người dân cần ứng phó bằng cách dùng nước, cát để dập tắt lửa hoặc có thể dùng áo khoác, chǎn, vải bọc kín chỗ đang cháy để dập lửa./.