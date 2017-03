Nylon bọc thực phẩm ở Tây An có thể gây ung thư

Những người bán hoa quả thích sử dụng loại nylon này vì giá rẻ và vì thế họ mua từ các nhà sản xuất “chui,” phớt lờ nguy cơ độc hại của nó.



Loại nylon kém chất lượng trên thường được làm bằng polyvinyl chloride (PVC), sẽ tạo ra các chất gây ung thư trong điều kiện nhiệt độ cao hay môi trường ướt.



Phản ứng trước lo ngại của người tiêu dùng, giới chức nhiều thành phố khác ở Trung Quốc trong đó có Thượng Hải, đang kiểm định lại chất lượng của các loại nylon bọc thực phẩm ở các siêu thị, cửa hàng.



Những siêu thị lớn như Carrefour hay Lotus ở Thượng Hải tuyên bố họ dùng loại nylon bọc có chứng nhận chất lượng an toàn, đã được kiểm định bởi cơ quan chức năng. Những loại này được làm bằng polyethylene (PE), một chất an toàn.



Tuy nhiên, ở những chợ hoa quả nhỏ thường xuất hiện các loại nylon bọc không có nguồn gốc xuất xứ cũng như chứng nhận độ an toàn. Điều lo ngại là người bán dùng chúng bọc trực tiếp lên các hoa quả cắt nhỏ để bán lẻ như dưa hấu.



Các loại nilông bọc thực phẩm không thương hiệu này có thể được mua dễ dàng trên mạng với giá chỉ là 1-5 Nhân dân tệ/50 mét. Trong khi đó, loại chất lượng bảo đảm có giá tới 10-20 Nhân dân tệ/20m.



Một nhà kinh doanh mặt hàng nylon bọc thực phẩm ở tỉnh Quảng Đông tiết lộ các loại nylon “siêu rẻ” được làm từ PVC và các nguyên vật liệu giá rẻ khác không đáp ứng được tiêu chuẩn quy định./.



Theo Trung Sơn (Vietnam+)