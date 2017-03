Ổ cắm điện trong nhà, ẩn họa với trẻ nhỏ

Tai nạn điện dễ khiến trẻ tử vong. Ảnh: Bs Minh Tiến.

Theo Cao Lâm ( VNE)



"Nghe con khóc thét, tôi chạy đến thì cháu đã bất tỉnh, tay trái dính chặt vào ổ điện", phụ huynh bé cho biết và giải thích vì bận làm bếp nên đã không chú ý đến con.Cháu bé vào bệnh viện Đức Hòa, Long An, trong tình trạng ngưng thở ngưng tim. Nạn nhân được đặt nội khí quản giúp thở, ấn tim rồi chuyển tuyến trên.Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bé co gồng, toàn thân tím tái, ngón áp út tay trái bị bỏng do cháy điện. Bệnh nhân được điều trị chống co giật, chống phù não, kháng sinh điều trị viêm phổi.Chiều 26/6, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó khoa Cấp cứu hồi sức cho biết, phải mất một tháng điều trị cấp cứu, kết hợp với phương pháp vật lý trị liệu hô hấp, dinh dưỡng qua ống thông dạ dày và cắt lọc vết thương phỏng điện, bệnh nhi mới tạm qua cơn nguy kịch.Cùng bị tai nạn điện, đầu tháng 5, bé gái 11 tháng tuổi ở Tây Ninh và bé trai 2 tuổi cũng đã phải nằm viện hơn 3 tuần vì cho tay vào ổ cắm điện trên vách nhà. Sau khi được cứu sống, cậu bé nói chưa sõi: "Con bắt chước bố".Một trường hợp khác, bé Huy ở quận 7, TP HCM, bị điện giật khi giẫm lên sợi dây điện bố mắc nối từ ổ cắm sang chiếc quạt máy. Nguyên nhân sau đó được xác định vì dây bị chuột cắn khiến rò điện.Các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu cho biết, tai nạn xảy ra với trẻ từ các ổ cắm điện trong nhà không phải hiếm gặp. “Mỗi năm, TP HCM và các tỉnh lân cận có đến vài chục trường hợp nhập viện cấp cứu. Một số bé thậm chí tử vong trên đường cấp cứu. Hầu hết trường hợp do người lớn thiết kế các thiết bị điện không phù hợp”, một bác sĩ cho biết.Để tránh tai nạn trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh không thiết kế ổ điện ở trong tầm với của trẻ. Những ổ điện trót thiết kế thấp, nên được dùng băng keo bít lại. Ngoài ra, nên dạy trẻ tránh xa các thiết bị điện. Cách tốt nhất là bố mẹ nên vờ để tay gần ổ điện rồi kêu đau để các bé sợ.Trong trường hợp tai nạn, người lớn cần lập tức ngắt công tắc, ngắt cầu dao điện hoặc rút phích cắm điện. Nếu không với tới được dây điện, công tắc thì đứng trên vật khô cách điện như hộp gỗ, tấm cao su hay nhựa, dùng cây cán chổi hay chiếc ghế đẩu, đẩy mạnh tay chân người bị nạn ra khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không được sờ vào người bị nạn nếu người đó chưa được tách ra khỏi nguồn điện.Sau khi đã ngắt điện, nếu nạn nhân bất tỉnh, cần kiểm tra nhịp thở, mạch đập và cấp cứu bằng cách hà hơi thổi ngạt, ấn tim. Nếu người bị nạn bình thường, không bị thương tích, thì khuyên nghỉ ngơi và theo dõi. Khi có dấu hiệu trở nặng, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế.