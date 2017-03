Ốc vú nàng - món ăn của các bậc đế vương!

Hỏi: Ốc vú nàng là loại sinh vật biển như thế nào? Phát triển ở vùng biển nào nhiều nhất và tác dụng của nó như thế nào với sức khoẻ con người? Lê Quỳnh Anh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM)

Ốc vú nàng

ThS Đỗ Văn Tứ, Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết: Ốc vú nàng là một loài nhuyễn thể, thuộc họ Patellidae, lớp chân bụng (Gastropoda) và động vật thân mềm (Mollusca). Ốc vú nàng có hình chóp lệch, trên đỉnh có một cái núm nhỏ, vỏ ngoài màu đen xám, mặt trong lấp lánh xà cừ.Thông thường, mỗi con ốc vú nàng chỉ to bằng ba ngón tay người lớn, nhưng ốc vú nàng Côn Đảo có con to gần bằng bàn tay. Ốc vú nàng chỉ ở những nơi nước sạch, chúng bám vào các ghềnh đá và xuất hiện nhiều nhất vào những ngày trăng tròn. Thịt ốc vú nàng chứa đầy đủ các axit amin có giá trị sinh học cao chống được mỡ hóa gan, giàu nguyên tố vi lượng, hàm lượng DHA rất cao. Ngoài ra, còn có thành phần axit béo không no chiếm tỷ lệ cao.

Vì thế mà ốc vú nàng xưa kia chỉ dành riêng cho vua chúa. Tại Việt Nam, ốc vú nàng phân bố ở các vùng biển từ miền Trung trở vào và đặc biệt có mặt rất nhiều ở Côn Đảo. Hiện Côn Đảo có ít nhất 3 loài vú nàng phân bố. Tuy nhiên, loài ốc này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì con người khai thác quá mức.

Theo PV (Bee.net)