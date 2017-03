Ong đốt, 2 cháu bé tử vong

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 5-12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tiếp nhận 3 bệnh nhân nói trên trong tình trạng nguy kịch do bị ong đốt.



Theo người nhà cho biết, hai em Võ Đăng Khoa (10 tuổi) và Huỳnh Ngọc Thới (11 tuổi) ngụ cùng địa chỉ trên, trong lúc hái me đã cầm cây chọc nhầm tổ ong vò vẽ nên bị ong đánh. Thấy thế, bà Huỳnh Thị Ngoan vội chạy ra cứu nhưng cũng bị đàn ong bu lại đánh tơi bời.



Mặc dù đã được tích cực cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên hai em Khoa và Thới đã tử vong vào lúc gần 18 giờ cùng ngày với hơn 100 vết ong đốt trên khắp cơ thể.





Theo Khánh Châu (NLĐO)