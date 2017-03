Paracetamol có thể gây dị ứng và hen suyễn ở trẻ

Các nhà khoa học đã tiến hành điều tra việc sử dụng paracetamol đối với 505 trẻ sơ sinh và 914 trẻ từ 5-6 tuổi ở Christchurch, New Zealand để xem liệu chúng có xuất hiện dấu hiệu bị hen suyễn hay nhạy cảm với dị ứng hay không.



Kết quả cho thấy, 95% trẻ dưới sáu tuổi đã sử dụng paracetamol có nguy cơ cao bị hen suyễn và thở khò khè. Tuy nhiên, những phát hiện này còn phụ thuộc vào liều lượng paracetamol mà chúng đã sử dụng.



Giáo sư Julian Crane thuộc Đại học Otago ở Wellington, New Zealand và là tác giả của nghiên cứu trên cho biết vấn đề là ở chỗ việc sử dụng paracetamol rất phổ biến đối với trẻ nhỏ.



Trong khi đó, phát hiện lớn nhất là những trẻ sử dụng loại thuốc này trước 15 tháng tuổi có nguy cơ bị nhạy cảm với các thành phần dị ứng gấp ba lần và xuất hiện các triệu chứng hen suyễn gấp hai lần so với những trẻ không sử dụng paracetamol.



Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng cần nghiên cứu thêm để làm rõ điều này trong khi lợi ích của việc sử dụng paracetamol để hạ sốt hiện vẫn lớn hơn nguy cơ bị dị ứng sau này.



Ông Crane cũng chỉ ra một số lựa chọn khác để hạ sốt cho trẻ song lưu ý rằng aspirin đã không còn được sử dụng trong khoảng hơn 30 năm qua do loại thuốc này có liên quan đến hội chứng đột tử Reye ở trẻ nhỏ.



Mặc dù vậy, ông nói rằng trong trường hợp không có lựa chọn nào khác và các nghiên cứu về mối liên hệ nhân quả chưa rõ ràng, thì paracetamol vẫn cần được sử dụng vào thời điểm hiện nay. Và "nếu tôi có một đứa con bị sốt, tôi cũng sẽ phải cho nó dùng paracetamol," ông nói thêm./.





Theo Anh Minh (Vietnam+)