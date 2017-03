Paracetamol có thể gây hen suyễn

Cuộc nghiên cứu này là một phần của dự án nghiên cứu quốc tế về hen suyễn và dị ứng ở trẻ em, do tiến sĩ Richard Beasley, chuyên gia da liễu Viện nghiên cứu y học Wellington, New Zealand chủ trì. Các nhà khoa học đã tiến hành một loạt kiểm tra trên 320.000 trẻ ở độ tuổi từ 13 đến 14 tại 50 nước khác nhau. Kết quả cho thấy trẻ dùng paracetamol (hay Tylenol) bị hen suyễn nhiều hơn hai lần so với trẻ cùng độ tuổi chưa dùng loại thuốc giảm đau trên. Một số cuộc kiểm tra khác cũng chứng tỏ có mối liên hệ giữa paracetamol với hen suyễn ở cả người lớn, thậm chí bà mẹ mang thai dùng thuốc có paracetamol hay Tylenol cũng có nguy cơ gây hen suyễn lên đứa trẻ sau khi sinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết đa phần các cuộc nghiên cứu hiện giờ, kể cả cuộc nghiên cứu quy mô trên, còn ở dạng nghiên cứu trên mẫu tiêu biểu, chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh.

Theo Thanh Hùng (SGTT,Time)