Phá nốt ruồi, tiêu cả gương mặt

Căn cứ theo bức hình cũ thì anh Nguyễn Tấn Sĩ - năm nay 50 tuổi, hiện ngụ ở khu phố 4, phường 1, Thị xã Tây Ninh vốn là một người khá đẹp trai. Năm 2002, trong một lần “ngẫu hứng”, anh đến một tiệm uốn tóc nọ để xoá cái nốt ruồi trên mặt. Không ngờ việc xoá cái nốt ruồi định mệnh đó đã bắt đầu cho cả quá trình tàn phá gương mặt của anh!

Người đàn ông tội nghiệp này đang gánh chịu hậu quả từ việc tuỳ tiện xoá nốt ruồi của mình

Sau khi cái nốt ruồi bị “chọc phá”, vết thương mãi vẫn không chịu lành mà cứ nhiễm trùng, lở loét. Một phần do bận công việc làm ăn, một phần cũng do thiếu hiểu biết và bạc tiền cũng không dư dả nên anh Sĩ cứ bỏ lơ không điều trị. Mãi hai năm sau, khi không còn chịu được anh mới đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để khám. Và bác sĩ tại đây lập tức đề nghị anh đến Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để được chữa trị. Thế nhưng khi biết phải chi một số tiền quá lớn, ngoài khả năng của mình, anh Sĩ đành… phó mặc số phận.

Vết thương từ cái nốt ruồi cứ ngày một lan ra, dần dần “ăn” bứt luôn đôi mắt, luôn cả xương mũi khiến gương mặt anh Sĩ chỉ còn trơ hai cái hốc đỏ lòm, loang lổ mủ máu. Dưới chân mày bên phải của anh còn có một cái bướu bằng quả ổi, không rõ loại bướu gì.

Từ chuyện của anh Sĩ, nghĩ càng giật mình. Thường thấy nhiều người, chỉ vì lý do thẩm mỹ hay do quá tin vào bói toán mà đâm ra “kỳ thị” đối với một vài “khuyết điểm” nào đó trên thân thể mình, chỉ muốn “giải quyết” bằng cách chỉnh sửa, hoặc… “triệt tiêu” nó đi trong khi bản thân không có chút kiến thức gì về việc này (như trường hợp của anh Sĩ chẳng hạn). Đáng tiếc là khi muốn thực hiện điều đó, thay vì tìm tới các cơ sở thẩm mỹ chuyên khoa, nhiều người lại chọn những địa chỉ “trời ơi”, không đủ độ tin cậy, thiếu bảo đảm an toàn hoặc… tự mình “ra tay” tại nhà theo lời mách bảo của người khác. Điều đó thường đem lại nhiều hậu quả không lường hết được cho chính bản thân người có nhu cầu “chỉnh sửa, làm đẹp”.

Thời gian qua, báo chí đã đưa không ít thông tin về chuyện các chị em phải đi bệnh viện cấp cứu (có trường hợp nặng dẫn đến tử vong) do tắm trắng, sửa mũi, lột da mặt, nâng ngực… không đúng cách, không bảo đảm an toàn. Riêng đối với việc xoá nốt ruồi, ít ai ngờ tới những hiểm hoạ có thể kéo theo sau cái việc tưởng chừng nhỏ nhặt, vô hại ấy. Bởi, đa số nốt ruồi là lành tính nhưng không phải bất cứ nốt ruồi nào cũng “hiền” như vậy. Có khi đó chính là mầm ung thư mà nếu tuỳ tiện “chọc ngoáy” vào (nhất là bằng hoá chất) sẽ gây tác hại khôn lường.

Theo thạc sĩ- bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, giảng viên bộ môn Da liễu, Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chúng ta cần lưu ý những dấu hiệu lạ ở nốt ruồi và cần đến khám ở bác sĩ chuyên khoa để có hướng xử lý kịp thời. Đó là những nốt ruồi có tổn thương tăng sắc tố, có bề mặt không đều, gồ ghề hoặc nốt ruồi tự nhiên ngứa ngáy, đụng vào dễ chảy máu, xung quanh có quầng đỏ. Cần nhớ nốt ruồi có nguy cơ ác tính có thể không hề đau nhức (chỉ to, sần sùi) và thường mọc ở những nơi “nhạy cảm”. Nếu phát hiện những dấu hiệu này, không nên tự ý “chọc phá” nốt ruồi mà phải đi khám chuyên khoa để được can thiệp kịp thời.