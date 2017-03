Phá thai nội khoa “chui”!

Một cơ sở cung cấp dịch vụ phá thai nội khoa ở Hà Đông - Ảnh: Lê Quân



Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, cho biết:“Phá thai nội khoa chỉ áp dụng có điều kiện tại những cơ sở y tế đáp ứng về yêu cầu thiết bị, nhân lực và chỉ an toàn khi tuân thủ đúng quy định chuyên môn. Cần lưu ý, một số bệnh lý về tim mạch, nội tiết, rối loạn đông máu... sẽ bị chống chỉ định áp dụng phương pháp này. Tuyệt đối không thực hiện phương pháp này tại các cơ sở y tế tư nhân làm chui mà cần đến các cơ sở y tế đủ điều kiện để được tư vấn đầy đủ và đảm bảo an toàn”.Liên Châu(ghi)

Một ngày đầu tháng 12.2010, chúng tôi đến một phòng khám nhỏ ở phố Phùng Hưng, Q.Hà Đông. Tại đây, hai bác sĩ tên S. và H. đang tư vấn cho một cô gái trẻ tên Nguyễn Thị H. có thai 5 tuần tuổi các phương pháp bỏ thai. Có hai cách, một là phá thai bằng phương pháp ngoại khoa; hai là dùng thuốc để bỏ thai nội khoa.Theo bác sĩ tên S. dùng thuốc sẽ có lợi là không đau, ít có nguy cơ biến chứng, có thể tự tiến hành tại nhà vì không phức tạp khi thực hiện và không gây mệt mỏi.Sau một hồi đắn đo, H. đồng ý để bác sĩ tiến hành bỏ thai bằng phương pháp nội khoa. H. cho biết đã bỏ thai một lần bằng phương pháp hút điều hòa kinh nguyệt vì bị cảm cúm khi có bầu nên lo khi sinh ra con sẽ dị tật.Nhận là người quen của H., chúng tôi được chứng kiến toàn bộ quy trình bỏ thai bằng phương pháp nội khoa tại đây.Đầu tiên, một nhân viên đưa cho H. một viên thuốc (chúng tôi không biết là thuốc gì vì thuốc để trần, không có nhãn mác) bảo uống. Sau khi uống viên thuốc đầu tiên, H. được phát viên thứ hai. Viên này không uống, mà đặt vào tử cung. Ngồi tại phòng khám này gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa thấy thai ra, bác sĩ tên S. kê đơn thuốc gồm thuốc bổ máu 1 vỉ, thuốc giảm đau 4 viên, thuốc tránh thai 1 vỉ và bảo cô về nhà… tự theo dõi, cứ đau bụng thì uống thuốc giảm đau.Quá bất ngờ với cách tư vấn nói trên, chồng H. làm to chuyện. Bấy giờ hai bác sĩ S. và H. mới nhẹ nhàng bảo nếu sau 2 ngày chưa thấy thai ra thì đến để can thiệp bằng biện pháp ngoại khoa. Hỏi tại sao đã quyết định dùng biện pháp bỏ thai nội khoa mà không chắc chắn về kết quả, bác sĩ S. lúng túng cho hay: “Vẫn thỉnh thoảng có sự cố và sẽ được xử lý tùy theo… hoàn cảnh lúc bấy giờ”.Còn tại một phòng khám tư nhân trên đường Giải Phóng, dù không được “tiếp thị” công nghệ phá thai bằng thuốc, nhưng khi chúng tôi ngỏ ý có nhu cầu sử dụng phương pháp phá thai nội khoa, thì bác sĩ vẫn đồng ý tiến hành.“Phí cho một lần bỏ thai bằng thuốc là 700.000 đồng, nếu đồng ý thì vào làm thủ tục để uống thuốc luôn. Thích mang về nhà tự uống cũng được”, một nhân viên phòng khám P.T trên đường Giải Phóng phát giá.Khi chúng tôi kêu đắt và quay đi, cô này dịu giọng sẽ tính hữu nghị hơn, và khẳng định ở bất cứ một phòng khám nào trên đường Giải Phóng, mức giá phải trả cho việc bỏ thai bằng thuốc đều sẽ không dưới 700.000 đồng!Theo tìm hiểu của chúng tôi, phương pháp phá thai nội khoa được áp dụng từ 6 năm trở lại đây tại một số bệnh viện trên cả nước. Phá thai nội khoa tuy an toàn, nhưng chỉ được áp dụng đối với thai dưới 7 tuần tuổi và cần được thực hiện ở những cơ sở y tế đủ điều kiện.Tuy nhiên, trao đổi với PV, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, toàn thành phố hiện chỉ có một cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện thực hiện phương pháp phá thai nội khoa.