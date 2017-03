Phạt 12,5 triệu đồng công ty cung cấp suất ăn nhiễm khuẩn

(thị xã Dĩ An, Bình Dương) do cung cấp thức ăn nhiễm khuẩn cho hơn 4.000 công nhân. Trước đó, trong giờ cơm trưa ngày 9-11, công nhân Công ty FreeWell, công ty 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất hàng may mặc (KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã bỏ ra ngoài đình công khi phát hiện đồ ăn ngả màu, bốc mùi hôi thối, thịt gà có dòi chết. Theo kết quả giám định mẫu thức ăn của Chi cục Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước, trong món rau cải ngọt xào, bầu luộc có côn trùng chết lẫn vào và món gà xào nhiễm khuẩn E. Coli.

H.NHI