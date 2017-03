Phạt 2 cơ sở làm giá đỗ bằng hóa chất Trung Quốc

Theo ĐỨC THANH (TTO)



Ngày 7-5, đoàn kiểm tra liên ngành Q.Tân Phú (TP.HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra hai cơ sở làm giá đỗ nằm kế nhau tại địa chỉ 35/51 và 35/47 Đỗ Thừa Luông, P.Tân Quý, Q.Tân Phú.Tại cơ sở làm giá ở địa chỉ 35/51, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều bao đậu xanh loại 50kg được trữ dùng để làm giá, không ghi nguồn gốc, xuất xứ, trên bao bì in chữ Trung Quốc và hai loại hóa chất dùng để kích thích sự tăng trưởng cho giá đỗ.Chủ cơ sở này là ông Đỗ Văn Quân (44 tuổi, quê tỉnh Nam Định) cho biết loại đậu xanh này ông mua của một người bên Hóc Môn với giá 1,8-1,9 triệu đồng/ bao. Ông Quân thừa nhận “loại hóa chất dung dịch đựng trong ống nhựa trên bao bì có in chữ Trung Quốc màu xanh, dùng để pha vào nước, nếu tưới nhiều lên giá sẽ làm giá mập, thân tròn và không ra lá xanh, rễ. Nếu tưới ít thì làm giá dài cọng. Loại hóa chất bột màu trắng pha vào nước để tăng độ pH giúp giá không bị thâm đen”.Ông Quân than thở: “Nếu không sử dụng hóa chất thì giá ra rễ, lá xanh và dễ thâm đen mang bán không ai mua. Cơ sở nào cũng phải sử dụng hóa chất để làm giá đỗ”.Tương tự, tại cơ sở làm giá địa chỉ 35/47, chủ cơ sở là ông Vũ Văn Huyên (28 tuổi, quê tỉnh Nam Định) thừa nhận cũng đang sử dụng loại đậu xanh đóng trong bao 50kg, in chữ Trung Quốc và hai loại hóa chất tương tự cơ sở kế bên.Tại cơ sở 35/51, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu 40kg hóa chất dạng bột, 4,2kg hóa chất dạng dung dịch để tiêu hủy và niêm phong 2 bao đậu xanh (chờ chủ cơ sở xuất trình giấy tờ). Tại cơ sở 35/47, đoàn lập biên bản tịch thu 2,5kg hóa chất dạng dung dịch để tiêu hủy. Đồng thời đoàn kiểm tra lập biên bản phạt hai cơ sở trên cùng vi phạm hai lỗi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ (20 triệu đồng/ cơ sở), không có giấy phép hoạt động (400.000 đồng/ cơ sở).