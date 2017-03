Phát hiện 2 gen dự báo mắc bệnh trầm cảm sau sinh

Họ đã tiến hành nghiên cứu tình trạng của 200 sản phụ. Kết quả cho thấy ở những người mắc bệnh trầm cảm sau sinh, hai gen này xuất hiện tình trạng bất thường so với những gen ở người bình thường.



Chức năng của chúng liên quan đến hệ thống nội tiết, có thể kiểm soát một số hormon chức năng ảnh hưởng đến tâm trạng mà cơ thể bài tiết ra. Do vậy, tình trạng bất thường của hai gen trên có thể là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm sau sinh.



Giáo sư Demetris cho biết đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện được mối liên hệ giữa những bất thường của gen với bệnh trầm cảm sau sinh. Ông cho biết sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu với quy mô lớn hơn và hi vọng có thể xác định rõ gen gốc gây bệnh này.



Dựa trên cơ sở này, các nhà nghiên cứu tin tưởng sẽ phát triển một phương pháp xét nghiệm máu nhanh chóng và đơn giản để có thể phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh nói trên.





Theo Thùy Linh (Vietnam +)