Phát hiện 3 cơ sở chế biến mỡ, bì heo mất vệ sinh

Cán bộ kiểm tra lấy mẫu nguyên liệu tại cơ sở

của hộ Mai Thanh Hằng - Ảnh: CTV



Theo N.TRIỀU - A.THOA - K.TÂM ( TT)



Trước đó, đội 2 thuộc PC49 đã phối hợp với cơ quan chức năng quận 6 kiểm tra đột xuất ba cơ sở chế biến, kinh doanh mỡ và bì heo trong hẻm 365 Hậu Giang, phường 11 do các hộ Mai Thanh Hằng, Điêu Hoàng Vũ và Nguyễn Hữu Tuấn làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện tại các cơ sở này một lượng lớn nguyên liệu gồm mỡ heo, da heo không rõ nguồn gốc và chưa qua kiểm dịch theo quy định.Nguyên liệu và thành phẩm được chế biến lưu trữ trong điều kiện mất vệ sinh. Kết quả phân tích mẫu nguyên liệu cho thấy nhiễm vi sinh vượt hàng trăm lần và mẫu thành phẩm cũng nhiễm vi sinh gấp hàng chục lần mức cho phép.Theo PC49, đáng lưu ý là các cơ sở này đều không có chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Thế nhưng ở thời điểm kiểm tra, hai cơ sở Mai Thanh Hằng và Điêu Hoàng Vũ lại trưng ra được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND phường cấp.* Sáng 13-10, đội công tác liên ngành kiểm tra đột xuất về môi trường tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra Bệnh viện Đa khoa huyện Dĩ An (ấp Đông Tác, xã Tân Đông Hiệp). Qua kiểm tra cho thấy mặc dù bệnh viện đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 60m3/ngày nhưng đến nay hệ thống xử lý nước thải này vẫn bỏ hoang. Chính vì thế nên nước thải từ phòng mổ, khoa cấp cứu, buồng sinh, phòng xét nghiệm, nước thải sinh hoạt của bệnh nhân... không qua xử lý, thải thẳng ra cống nước mưa rồi chảy ra kênh T5.* Ông Quách Văn Nam, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Sóc Trăng, cho biết thanh tra sở và cảnh sát môi trường vừa phát hiện 22 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm môi trường. Trong số 22 doanh nghiệp này có đến 13 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu, xả nước thải vượt quy chuẩn về nước thải từ 10 lần trở lên.Sở Tài nguyên - môi trường kiến nghị xử phạt 14 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền trên 610 triệu đồng, cảnh cáo bảy doanh nghiệp và đình chỉ hoạt động một hợp tác xã giết mổ gia súc tập trung.