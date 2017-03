Phát hiện cốc thủy tinh in hình có chì gây ung thư

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng, những chiếc cốc trẻ em được bán tại Mỹ trang trí nhiều màu sắc cho chứa hàm lượng kim loại nặng cao gấp 16 đến 30% so với mức các nhà chuyên gia y tế cảnh báo có thể làm giảm chỉ số thông minh của trẻ em. Những chiếc cốc này phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc.



Theo Lê Hương (Theo Daily Mail)

Thậm chí, nhóm nghiên cứu còn kiểm tra thấy chiếc cốc thủy tinh in hình nhân vật Tin Man có hàm lượng chì cao gấp 1.006 lần so với mức cho phép của Liên bang Mỹ. Những chiếc cốc có in in hình các nhân vật nổi tiếng khác như vua sử tử, siêu nhân, người dơi,... cũng chứa hàm lượng chì rất cao từ 500 cho tới 800 lần so với mức cho phép.Mỹ quy định những sản phẩm dành cho trẻ em ở nước này chỉ được chứa hàm lượng chì không quá 0,03%. Tuy nhiên, phần lớn các loại cốc in màu dành cho trẻ em mà các nhà nghiên cứu kiểm tra đều chứa hàm lượng chì trên 2,5%.Những nghiên cứu khoa học trước đây đã chứng minh được rằng các kim loại nặng như chì hay catmi có thể gây tổn thương não và gây hại cho thận và xương. Nếu hàm lượng kim loại nặng cao có thể gây ra bệnh ung thư.Ngoài những chiếc cốc in hình các nhân vật hoạt hình dành cho trẻ em, các nhà khoa học cũng phát hiện thấy những chiếc cốc in hình logo của các hãng như Coca-Cola, Walt Disney, Burger King và McDonald’s cũng chứa hàm lượng kim loại năng cao hơn mức cho phép của cơ quan y tế Mỹ.Ngay sau khi kết quả kiểm tra được công bố, hãng Coca-Cola đã ra quyết định thu hồi 88.000 cốc thủy tinh có hình logo màu đỏ của công ty này, cho dù chưa có bất cứ một đơn kiện nào về sản phẩm này của họ và đưa ra lời xin lỗi với khách hàng về sự cố.