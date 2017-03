Phát hiện đông dược chứa tân dược

Ngày sản xuất: 1.12.2010, hạn dùng: 24 tháng, SĐK: V1338-H12-10 (không đúng với SĐK: V1339-H12-10 đã được cục cấp phép), do cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm y học cổ truyền An Tiêm (TP.HCM) sản xuất, có chứa tân dược (dexamethason với hàm lượng 1,4mg/100ml chế phẩm), không có trong công thức đăng ký.



Cục đề nghị sở Y tế An Giang kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ sở Vạn An Đường; sở Y tế TP.HCM kiểm tra cơ sở An Tiêm, lấy mẫu thuốc Phong tê cốt thống thuỷ kiểm tra chất lượng, xử lý theo quy định.



Theo Thành Dũng (SGTT)