Phát hiện gà tẩm phẩm màu độc hại

Thông tin trên vừa được Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết chiều ngày 26/12. Trước đó, các đoàn thanh tra thuộc Sở Y tế đã tiến hành lấy 5 mẫu thịt gà làm sẵn đang bày bán tại các chợ trên địa bàn về xét nghiệm, kết quả cho thấy 1 trong 5 mẫu được kiểm tra có chứa phẩm màu công nghiệp gây độc cho gan thận.



Chất được tìm thấy trong mặt hàng thịt gà làm sẵn là Diaminoazobenzen hydrochloride, hàm lượng 2,85 microgram/kg. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm thì đây là chất không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.



Loại chất này là phẩm màu công nghiệp dùng trong sản xuất polymer, thuốc nhuộm tóc, cao su, khi tích lũy trong cơ thể, nó sẽ gây độc cho gan, thận.









Để hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ có thể sử dụng phải những mẫu thịt gà làm sẵn có chứa các chất độc hại, Thanh tra Sở Y tế thành phố khuyến cáo người dân không nên mua gà làm sẵn không có bao bì hoặc gà có màu sắc lạ vì nguy cơ gà bị nhuộm hóa chất là rất lớn.Được biết, công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm do Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Chi cục ATVSTP sẽ diễn ra quyết liệt từ nay đến Tết Nguyên Đán.Nhằm đảm bảo cho người dân đón tết vui xuân an toàn 3 đoàn thanh tra thuộc Sở Y tế và 24 đoàn thanh tra quận huyện sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguồn thực phẩm không an toàn bị tuồn ra thị trường.Theo Li Uyên (Dân trí)