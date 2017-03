Phát hiện hàng trăm con giòi trong mũi bệnh nhân

Bà Bhawati Devi ở khu vực gần TP Gurgao, bang Haryana (cách thủ đô New Delhi khoảng 30km) đã tới bệnh viên Fortis Escort để khám. Tại đây, các bác sĩ rất kinh ngạc khi thấy trong mũi bệnh nhân 75 tuổi lúc nhúc những con giòi với kích thước 1cm x 0,3cm mỗi con. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật mũi cho bà Devi, lấy ra hơn 100 con giòi làm ổ trong xoang giữa góc mắt phải và má phải và phía sau mũi cạnh não.



Do có quá nhiều giòi nằm ở những vị trí nguy hiểm, các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật theo hai giai đoạn: giai đoạn đầu được tiến hành ngày 25-8 và giai đoạn hai sau đó 2 ngày.



Bác sĩ Chawla cho biết bệnh nhân rất may mắn khi các con giòi mới chỉ bò trong xoang phía trong và xung quanh mũi chứ chưa di chuyển vào não, mắt, cổ họng hoặc phổi. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đến bệnh viện chậm khoảng 15 ngày thì tính mạng có thể bị nguy hiểm.



Nhiều khả năng khi bà Devi được mổ khối ung thư ở phía phải mũi cách đây 2 năm, 1-2 con giòi đã chui qua mũi hoặc khe hở hẹp do cuộc phẫu thuật để lại và đẻ "đàn đàn lũ lũ" trong mũi bà.



Theo Vietnam+