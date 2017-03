Ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết sau khi tiếp nhận thông tin nông dân ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) sử dụng loại thuốc trừ sâu cực độc có tên Aldicarb để sản xuất gừng, Cục Bảo vệ thực bật đã triển khai việc kiểm tra an toàn thực phẩm (ANTP) với gừng nhập khẩu.



Cục đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra gừng Trung Quốc đang bán tại 10 chợ có quy mô lớn của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong số 50 mẫu gừng được kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 mẫu gừng lấy tại chợ Bình Điền- TP Hồ Chí Minh có dư lượng Aldicarb là 0,06ppm.







Phát hiện hóa chất cực độc trong gừng Trung Quốc.



Theo Anh Thế (DT)



Mức này cao hơn so với mức quy định của Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (CODEX- 0.02ppm) và gấp 1,2 lần so với mức cho phép của EU và Nhật Bản (0.05ppm).Từ kết quả kiểm tra, Cục Bảo vệ thực vật đã bổ sung Aldicarb vào danh mục các hoạt chất thuốc Bảo vệ thực vật bắt buộc phải kiểm tra ATTP đối với gừng và các loại củ từ nước ngoài nhập vào Việt Nam.Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết: “Nguy cơ mất ATTP của gừng Trung Quốc hiện đang bán trên thị trường Việt Nam do chứa hoạt chất Aldicarb là không cao (xét cả về tỷ lệ mẫu có chứa dư lượng và mức dư lượng phát hiện thấy). Vì vậy, người tiêu dùng trong nước có sử dụng gừng cũng không nên quá lo lắng”.Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ mất ATTP, Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo người sử dụng gừng nên rửa sạch củ gừng và bóc kỹ vỏ củ gừng trước khi sử dụng.