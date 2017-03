Phát hiện khuẩn E.Coli trong quả bơ, củ cải đường

Khuẩn E.Coli trong củ cải đường không phải là chủng vi khuẩn ECEH đang phát triển ở Châu Âu (Nguồn: Internet)

Thông báo của Bộ Y tế Thái Lan nêu rõ đã phát hiện khuẩn E.coli thuộc chủng O104 trong lô hàng quả bơ nhập từ một nước châu Âu, song không nêu cụ thể xuất xứ của lô hàng. Theo thông báo này, sẽ phải mất từ 3-5 ngày để xác định chủng E.coli này có cùng chủng khuẩn gây chết người ở châu Âu hay không.



Chính phủ Thái Lan đã trấn an người dân không nên quá lo lắng, đồng thời khẳng định người dân vẫn có thể ăn rau quả tươi sau khi rửa kỹ hoặc nấu chín.



Trong khi đó, một chủng vi khuẩn E.coli mới được phát hiện trong mầm củ cải đường (một loại rau được các bà nội trợ rất ưa dùng để trộn salad) có xuất xứ từ Hà Lan. Giới chức Hà Lan đã yêu cầu ngừng sản xuất loại rau củ này.



Tại Hà Lan, một cơ sở sản xuất mầm củ cải đường đã phải ngừng tiêu thụ sản phẩm sau khi phát hiện một chủng vi khuẩn E.coli, tuy nhiên chủng vi khuẩn E.coli này lại khác so với chủng vi khuẩn đã gây ra cái chết 27 nạn nhân tại Châu Âu.



Trước đó, chiều 8/6, giới chức phụ trách an toàn thực phẩm của Hà Lan cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo cho họ rằng các loại rau của Hà Lan có thể gây hiện tượng nhiễm khuẩn.



Cơ quan Y tế của EU cũng cho biết thêm, các mẫu mầm củ cải đường đã được kiểm tra tại Hà Lan có thể khẳng định nó sẽ gây ra sự nhiễm khuẩn Escherichia Coli. Tuy nhiên, đây không phải là chủng vi khuẩn Escherichia Coli Entérohémorragique (ECEH) đã khiến 27 người thiệt mạng và 2.900 người khác bị lây nhiễm tại châu Âu.



Kể từ khi xuất hiện trường hợp nhiễm khuẩn E.coli đầu tiên ở châu Âu cách đây 2 tuần, cho đến nay người ta vẫn chưa xác định được nguồn gốc gây bệnh. Tâm lý lo ngại đang đè nặng lên nhiều người tiêu dùng châu Âu.



Theo Nguyễn Hiền (Bee.net)