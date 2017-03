Phát hiện lò bơm nước heo tại Long An

Đưa phong bì dày Trong lúc tòa soạn đang xử lý loạt bài điều tra “Đột kích lò bơm nước bẩn vào heo” thì ngày 28-2, ông Thái Hoàng Tòng, chủ lò giết mổ Chiến Thắng gọi điện thoại và đề nghị được gặp phóng viên để trao đổi. Được sự đồng ý của tòa soạn, phóng viên nhận lời. Tại buổi gặp mặt, ông Tòng đã đưa ra một phong bì dày cùng những “đặc ân” hấp dẫn khác. Đổi lại, phóng viên cho qua vụ việc heo bơm nước tại lò giết mổ Chiến Thắng. Chúng tôi từ chối và ông Tòng biện bạch: “Nội quy của lò là nghiêm cấm bơm nước heo. Tuy nhiên, thương lái lén lút bảo công nhân bơm nước heo nên chủ lò không thể kiểm soát”. Ông Tòng còn là chủ cơ sở giết mổ Thuận Lợi (Bình Chánh, TP.HCM). Khi cán bộ Trạm Thú y huyện Bình Chánh kiểm tra 10 con heo nghi bị bơm nước vào sáng 6-8-2009 thì vấp phải sự phản ứng gay gắt của nhân viên lò mổ và những người không liên quan. Nhiều người manh động chửi bới, hăm he, không cho cán bộ thú y ra ngoài, đồng thời tẩu tán thịt đang tạm giữ. Sau đó cơ sở này bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động. Không thể phát hiện? “Trước năm 2007, thực trạng bơm nước heo đã xảy ra tại các lò giết mổ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian sau này do Chi cục Thú y tỉnh Long An quản lý chặt và phạt nặng nên hầu như hiện tượng trên không còn nữa. Việc có heo rỉ dịch đưa vào thị trường TP.HCM là do trên đường vận chuyển tiểu thương cố tình bơm nước vào heo, sau đó đưa vào lò để giết mổ nên thú y phụ trách kiểm dịch tại lò không thể phát hiện được. Chi cục Thú y tỉnh đã yêu cầu các chủ lò giết mổ làm bản cam kết không được bơm nước vào gia súc dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu thực trạng bơm nước heo vẫn còn xảy ra tại lò giết mổ Chiến Thắng như phản ánh thì Chi cục Thú y tỉnh Long An sẽ kiên quyết xử lý.” Ông ĐINH VĂN THẾ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An Phải đóng cửa lò mổ “Nếu lò giết mổ Chiến Thắng thực sự có tổ chức bơm nước heo thì phải đóng cửa lò này nhằm răn đe các lò giết mổ khác. Báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh thực trạng vựa heo ở xã Mỹ Hạnh Bắc (Đức Hòa) tổ chức bơm nước heo. Thế nhưng Chi cục Thú y tỉnh Long An đã cho rằng việc bơm nước heo tại Long An không diễn ra thường xuyên. Nay báo tiếp tục nêu hiện tượng bơm nước heo ở lò Chiến Thắng nên Chi cục Thú y TP.HCM sẽ dựa vào chứng cứ này để làm việc kiên quyết với Chi cục Thú y tỉnh Long An. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cũng sẽ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.” Ông PHAN XUÂN THẢO, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM