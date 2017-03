Phát hiện lô phụ gia nghi chứa DEHP tại VN

Chiều qua 31-5, đoàn thanh tra của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế do Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Công ty New Choice Foods, địa chỉ tại khu công nghiệp VN- Singapore 2, tỉnh Bình Dương.

Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, công ty này đã nhập khẩu một lô hàng chất phụ gia tạo đục có chứa chất DEHP độc hại từ công ty Triko Food, Đài Loan. Bước đầu, đoàn thanh tra đã niêm phong lô hàng này, đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm có sử dụng nguyên liệu độc hại. Cùng ngày, tại Hà Nội, đoàn thanh tra số 2 của Bộ Y tế đã lấy mẫu sản phẩm tại một công ty nước giải khát và chuyển về xét nghiệm phát hiện chất tạo đục có chứa DEHP tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Theo L.Anh (TTO)