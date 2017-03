Phát hiện mới về chứng trầm cảm sau sinh

Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH



Sau khi quét não bộ của những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh, các nhà khoa học phát hiện nồng độ của glutamate (một hóa chất tại não tham gia vào trí nhớ và học tập) được sản xuất nhiều hơn ở vùng vỏ não trước trán khi so với những phụ nữ bình thường.Một điều đặc biệt là không như những người bị trầm cảm nặng với mức glutamate giảm, những người bị trầm cảm sau sinh lại có mức glutamate tăng.Các nhà nghiên cứu hi vọng họ sẽ sớm tìm ra một phương thức điều trị khác nhanh hơn và hiệu quả hơn cho những phụ nữ bị trầm cảm sau sinh so với những loại thuốc chống trầm cảm hiện nay.Trầm cảm sau sinh xảy ra khá phổ biến (khoảng 20% ở các bà mẹ trẻ sau khi sinh) với các biểu hiện như cảm giác buồn, trống rỗng, vô vọng và nặng hơn với ý định tự vẫn... Những triệu chứng này có thể xuất hiện từ tuần thứ 2-3 sau khi sinh và có thể kéo dài đến một năm hoặc lâu hơn nếu không điều trị kịp thời.