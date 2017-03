Phát hiện nhanh nhồi máu cơ tim

. Được biết, troponin I là một loại protein được phóng thích khi cơ tim bị tổn thương.Theo các nhà nghiên cứu, xét nghiệm mới có thể phát hiện sớm sự tăng troponin I ngay cả khi nồng độ chất này trong máu còn thấp.



Nhờ đó giúp phát hiện bệnh nhanh chóng, đặc biệt hữu ích trong những trường hợp cấp cứu để định hướng các bước cần xử trí tiếp theo.



Tuy nhiên, một nhược điểm của nó là dễ dẫn đến việc chẩn đoán quá mức làm thầy thuốc dễ áp dụng những điều trị không cần thiết cho bệnh nhân khi so với phiên bản cũ.



Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH

(TTO, Journal of the American Medical Association)