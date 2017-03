Phát hiện sớm bất thường ở trẻ

Hầu hết các bé đều được phát hiện trễ những bất thường do cha mẹ thiếu thông tin hoặc quá chủ quan khiến trẻ có thể bị tật nguyền hoặc tàn phế suốt đời.

Hầu hết phụ huynh đều nhận thấy dấu hiệu bất thường của trẻ khi so sánh với trẻ cùng lứa. Tuy nhiên, do suy nghĩ “con mình khác con người ta” nên họ nghĩ từ từ rồi trẻ cũng biết đi, biết nói, biết chạy nhảy như các bạn. Nhưng nếu được tập vật lý trị liệu sớm, trẻ có thể vận động, cầm nắm…, tránh được teo cơ, cứng khớp, co rút khớp. Một trẻ bị câm, điếc nếu phát hiện sớm sẽ được trợ giúp đeo máy trợ thính hoặc cấy ốc tai để trẻ có thể giao tiếp và đi học được.

Chúng tôi xin giới thiệu những cột mốc thời gian tương ứng với những vận động mà trẻ đạt được để phụ huynh đối chiếu.

3-5 tháng

- Vận động: Nằm sấp, ngẩng đầu.

- Đầu: Ít lắc lư, hơi ngả về trước khi giữ tư thế ngồi; quay đầu theo tiếng động.

- Tay: Sơ sinh: Nút ngón tay cái, giữ vật trong tay trong hai phút; 4 tháng: Chơi với bàn tay, hai bàn tay tiếp xúc nhau; 5 tháng: Cầm, nắm vật.

- Miệng: Phát ra âm thanh để trả lời gây sự chú ý của người khác.

6-8 tháng

- Vận động: Nằm sấp, lật ngửa, tự chống tay và nâng đầu khỏi mặt đất. Giữ tư thế đứng chịu sức nặng thân mình trên hai bàn chân; 7-8 tháng: Chuyển vật từ tay này sang tay khác, ngồi không chống tay, đứng có vịn; 8-9 tháng: Ngồi trên sàn lâu với gối duỗi thẳng.

- Giao tiếp: Bắt chước lè lưỡi, ho...;

- Miệng: Uống bằng tách do người khác cầm; bập bẹ, có thể phát ra các vần như ma, mu…

- Tay: Với tay để được nắm vật; nhặt và giữ vật cho vào miệng; 8-9 tháng: Cầm vật hình khối, kế đến thả ra.

9-11 tháng

- Vận động: Nằm sấp, bò lùi, ngồi không cần giữ, tựa vào bàn ghế đứng lên; 9 tháng: Đứng có vịn, ngồi tư thế con thỏ (ngồi trên gót) và chuyển sang thế quỳ; 10 tháng: Đi bằng cách đẩy ghế; 11 tháng: Đứng, đi ngang lần theo tường.

- Giao tiếp: Khi gọi tên có đáp ứng; phản ứng bằng cách che tay trước mặt để tránh rửa mặt; nói ít vần “ba, ba..”; bắt chước âm thanh.

- Tay: Nhặt vật nhỏ; 12 tháng: Đặt vật trong một cái chậu.

12-14 tháng

- Vận động: Đi dắt một tay hoặc đi men theo ghế; 13-14 tháng: Đi một mình.

- Giao tiếp: Đáp ứng với mệnh lệnh đơn giản như “Giơ tay lên”, “Chào tạm biệt”; nói được 2-3 từ, hiểu được câu đơn giản.

15-21 tháng

- Vận động: Đi chập chững, bò lên cầu thang, tự đứng dậy; 18 tháng: Ít té hơn, đi vài bước lùi, leo lên giường và leo xuống; 21 tháng: Đi xuống cầu thang vịn một tay, lên cầu thang có vịn tay cầm cầu thang, đi trên mặt phẳng gồ ghề.

- Nhận biết: Tự ăn; 18 tháng: Bắt đầu ăn với muỗng; biểu hiện sự sợ hãi, giận dữ, ganh tị…

2 tuổi

- Vận động: Chạy lên xuống cầu thang, đá bóng mà không ngã.

- Nói câu 2-3 từ, có thể nói nhiều.

3 tuổi

- Vận động: Đứng bằng một chân trong vài giây, nhảy được qua vật thấp.

- Sinh hoạt: Tự mặc, cởi quần áo; sử dụng muỗng nĩa; bắt đầu sử dụng kéo, bột nặn (bánh, xúc xích);

- Nhận biết: Đếm được đến 10; 30 tháng: Chồng tám hình khối; 3 tuổi: Chồng chín hình khối; 3,5 tuổi: Chồng 10 hình khối.

- Giao tiếp: Tăng từ vựng nhanh chóng, dùng câu phức tạp hơn.

- Ngôn ngữ: Hỏi nhiều câu hỏi, nhận biết được một màu.

5 tuổi

- Vận động: Nhún nhảy bằng hai chân, bắt đầu để ý tới âm nhạc, có thể múa.

- Giao tiếp: Hỏi ít hơn; có thể định nghĩa, giải thích từ ngữ, sự vật bằng cách rất thực tế; nhận biết được 4-5 màu; biết tuổi mình.

Ba tuổi chưa đi, bốn tuổi chưa nói Dù đã bốn tuổi, bé NA (Đồng Nai) vẫn chưa thể nói được một từ đơn giản. Bồng con trên tay, chị H. mếu máo: “Do nhà nghèo, cứ lo làm ăn nên vợ chồng không có thời gian chăm sóc con. Cứ nghĩ không được ăn uống đầy đủ nên con mới chậm nói thôi, không ngờ các bác sĩ nói bé bị điếc”. Trong khi con người ta đã chạy ầm ầm từ năm lên một tuổi thì bé QN (ba tuổi, Bình Thuận) lại chỉ ngồi một chỗ. Đưa con đến BV Nhi đồng 2 khám, chị H. tá hỏa khi biết con mình bị bại não. Trước đó, chị cũng thấy con có một số dấu hiệu bất thường như chân tay gồng cứng, không nhìn theo đồ vật, lờ đờ, phản ứng không nhanh nhạy nhưng chị cứ tự trấn an “chắc không sao…”. Các bác sĩ cho biết trẻ đã gồng cứng quá lâu, các cơ co cứng lại nên khả năng tập vật lý trị liệu để phục hồi những phần cơ đã co cứng là rất khó. Trung bình mỗi tháng khoa Vật lý trị liệu BV Nhi đồng 2, TP.HCM tiếp nhận điều trị cho 964 lượt bệnh nhi có những bất thường vận động. Trong đó, chậm phát triển vận động: 375 trẻ, vẹo cổ: 225 trẻ, chân khoèo: 48 trẻ, chỉnh hình: 110 trẻ và chỉnh âm là 206 trẻ. Phát hiện sớm các bất thường và tập vật lý trị liệu, điều này không chỉ giúp bệnh nhi không phải trải qua các cuộc phẫu thuật đau đớn mà còn rút ngắn thời gian điều trị và tiết kiệm tiền bạc cho gia đình. YÊN THẢO

. Nếu trẻ biết lật, biết đi và biết nói trước cột mốc trên thì trẻ cũng bất thường? + Sai. Tùy theo thể trạng và sức khỏe mà trẻ có thể có những vận động sớm hoặc muộn hơn thời gian tương ứng. Đây là điều bình thường. . Vậy trẻ vận động chậm hơn cột mốc cho phép bao lâu thì được xem là bất thường? + Không có con số chính xác trong trường hợp này nhưng đừng để quá lâu. Quan sát, theo dõi trẻ một vài tháng sau mà thấy trẻ không tiến triển thì nên đưa trẻ đi khám ngay để được thăm khám và phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn. . Vật lý trị liệu có thể giúp trẻ phục hồi hoàn toàn? + Tùy vào bệnh tình của trẻ mà chúng tôi sẽ có phương pháp điều trị thích hợp. Có những bệnh chỉ cần tập vật lý trị liệu nhưng có một số bệnh phải cần đến liệu pháp tâm lý. Còn phục hồi đến đâu thì phải qua điều trị mới biết được. . Xin cảm ơn.

CN. VLTL Lê Thị Đào (Khoa Vật lý trị liệu, BV Nhi đồng 2)