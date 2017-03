Phát hiện sữa dinh dưỡng cho trẻ nhỏ có hàm lượng nhôm cao

Theo Hồng Hải (Dân trí)

Theo đó, Tạp chí BMC Pediatrics đăng tải ngày 8/10/2013 về một nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo các nghiên cứu đã tiến hành trước đây về hàm lượng nhôm trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ. Nghiên cứu này được các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Keele (Anh) thực hiện trên 30 sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ đang được sử dụng phổ biến ở Anh như: Aptamil Toddler Growing up, Sma Toddler, Hipp Organic First, Cow &Gate First... Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả 30 mẫu đều bị nhiễm nhôm ở mức cao và chưa giảm đi so với nghiên cứu trước đây. Cả sữa uống và sữa bột đều bị ô nhiễm nhôm với hàm lượng từ 100-430µg/L.Ngay sau khi nắm được thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đã ngay lập tức liên hệ với Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm của Anh (FSA) và Cơ quan An toàn thực phẩm của Châu Âu (EFSA), tuy nhiên cả 2 cơ quan này đều chưa có thông tin chính thức về vấn đề này. Và Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm của quốc tế (CODEX) không quy định hàm lượng nhôm trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em,Song song với việc xác minh thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành rà soát các sản phẩm dinh dưỡng công thức nhập khẩu từ Anh đã công bố sản phẩm tại Cục. Kết quả rà soát cho thấy trong các loại sữa kia chỉ mới có sản phẩm Aptamil được công bố chất lượng tại Cục. Để kiểm định hàm lượng nhôm trong sản phẩm này, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành lấy mẫu giám sát hàm lượng nhôm đối với các sản phẩm Aptamil xuất xứ Anh đang lưu thông trên thị trường và báo cáo về Cục trước ngày 15/10/2013.TS Lâm Quốc Hùng, Cục An toàn thực phẩm cho biết, việc chủ động giám sát các thông tin liên quan đến cảnh báo thực phẩm được Cục An toàn thực phẩm hết sức chú ý để kịp thời tăng cường giám sát các sản phẩm tương tự trong nước để kịp thời phát hiện nguy cơ nếu có, từ đó cảnh báo người dân trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn.