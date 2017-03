Phát hiện thêm bún, phở chứa chất tẩy gỉ sét

Ngày 31/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long công bố kết quả kiểm nghiệm 20 mẫu thực phẩm được sản xuất từ tinh bột lấy tại 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh bún, phở, bánh lọt, bánh hỏi… Trong 14 mẫu chứa chất hóa học vượt mức cho phép và bị cấm có chất tẩy trắng được sử dụng trong công nghiệp là Tinopal, axít oxalic và chất bảo quản Natri benzoat.



Những mẫu thực phẩm trên được lấy ngẫu nhiên tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại TP Vĩnh Long và huyện Trà Ôn. Ngoài 5 mẫu bún có chất tẩy trắng, 9 mẫu còn lại không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là bột, bánh canh, bánh hỏi, mì sợi và bánh lọt.



Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long, đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất bún, phở… còn lại ở các huyện. Những cơ sở bị phát hiện sử dụng chất cấm bị buộc cam kết không tái phạm và nhà chức trách có thể tái kiểm tra bất cứ lúc nào nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.



Trong tháng 8 vừa qua, có hơn 30 mẫu thực phẩm sản xuất từ tinh bột ở Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang và TP Cần Thơ bị phát hiện chứa Tinopal và axít oxalic. Nhiều nhất là Đồng Tháp với 19 mẫu tại 16 cơ sở sản xuất thực phẩm với liều lượng Tinopal chiếm 0,33-14 mg một kg.



Tinopal là hóa chất sử dụng trong công nghiệp, nếu vào cơ thể có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, niêm mạc thành ruột, dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày, tổn thương những mao mạch. Do đó cơ thể khó khăn trong việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cũng như tiêu hóa thức ăn.



Còn axít oxalic được dùng trong những chai hóa chất tại gia đình như chất tẩy rửa, đánh gỉ sét. Dung dịch axít oxalic thường được sử dụng trong phục chế đồ gỗ do hóa chất này đánh bay lớp mặt gỗ bị khô để lộ ra lớp gỗ mới phía dưới. Axít oxalic kích thích niêm mạc ruột khi tiêu thụ và có thể gây tử vong khi nhiễm liều cao.





Theo Trà Giang (VNE)